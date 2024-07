Luego de la eliminación de la Copa América y de todos los escándalos que lo envuelven con su -aún- esposa y su affaire, Christian Cueva reapareció en redes sociales con un potente mensaje.

Como se recuerda, el anterior fin de semana, Pamela Franco tiró la casa por la ventana para celebrar su cumpleaños en el sur de la capital, hasta donde también llegó la camioneta del polémico ‘Aladino’.

Adicionalmente, el habilidoso volante de la blanquirroja anunció hace siete días, en su Instagram, que ya no tenía ningún vínculo amoroso con Pamela López, su todavía esposa y la madre de sus tres hijos.

En medio de todo ese torbellino de sucesos que lo envuelven en un triángulo amoroso junto a su -aún- esposa y su ex amante, Christian Cueva reapareció en redes sociales con un más que potente mensaje.





¿Qué publicó Christian Cueva?

Christian Cueva utilizó su cuenta de Instagram, donde permanecía en silencio en medio de su aparente separación de la madre de sus hijos, Pamela López, para felicitar a la menor de sus retoños.

“Siempre serás el amor de mi vida. Feliz cumpleaños, luz de mis ojos”, publicó el controvertido ‘Aladino’ en sus stories acompañado de una foto con la pequeña dentro de su famosa camioneta.





Franco no niega ni confirma relación con Cueva:

Mientras crece la polémica por el presunto acercamiento entre Pamela Franco y Christian Cueva, la cantante ha preferido guardar silencio provocando más especulaciones en torno a su vida sentimental.

Sin embargo, “al parecer él ha estado en tu cumpleaños ¿Tienes algo que decir? Porque estás quedando un poquito mal con respecto a Pamela López ¿qué le dirías?”, preguntó un reportero de ‘Amor y Fuego’.

Lejos de ponerle fin a los rumores, la exAlma Bella optó por no aclarar su vínculo con el pelotero: “Yo no tengo nada que decir, ha sido mi cumpleaños. Yo me lo he hecho y la he pasado súper bien, nada más”.





