Yarita Lizeth, conocida dentro del mundo folclórico como ‘La Chinita Del Amor’, se pronunció sobre la reciente muerte de la cantante ‘Muñequita Milly’, quien falleció este miércoles 3 de abril tras someterse a una liposucción.

En una reciente entrevista, la artista expresó su tristeza por la partida de su colega y reveló que conoce desde pequeña a Flor Sheyza Quispe Sucapuca.

“Obviamente me siento muy apenada. Estoy revisando las redes sociales y no puedo entender, qué tristeza. (…) La conocía desde niña, a su mamá, hermanos y viven en Juliaca, y como sabes Juliaca no es tan grande, por eso nos conocíamos. Además, era una artista”, declaró para Trome.

La intérprete dijo que ella también se operó con el Dr. Fong y no tuvo complicaciones. Aseguró que también se siente apenada por la situación que atraviesa el galeno, pues es su amigo.

“Conmigo todo bien, no sé qué ha pasado. Me imagino cómo debe estar, es mi amigo. No quiero ni pensar en el problema que se va a dar”, agregó.





