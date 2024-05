Algunos comentarios sobre la entrevista dada ayer por Gorriti ayer a RMP. 1) Me alegro de que esté mejor de salud (no soy de los que brindan…). 2) Sería pertinente que le diese una entrevista a quien no sea una waripolera suya, tipo RMP. Y que tampoco el entrevistador le tenga miedo o sea muy “light”. Su testimonio carece de credibilidad cuando solo se lo da a waripoleras, cobardes o tibios. Que le entreviste Uceda, Beto, Butters, Hudtwalcker, Federico, Campitos, Ghibellini, etc. (Antauro demostró tener mucho más pelotas que él cuando se sentó con Butters). 3) Que se saque de su cabecita que TODOS lo que le cuestionan son “cleptómanos”, “fascistas”, “mercantilistas” y “autoritarios”. Calificar a todos sus críticos así solo polariza más el odio, es infantil y le amputa toda credibilidad. 4) Pero más infantil aún es sostener que es “una víctima del antisemitismo”. ¡Esa es una victimización barata! El 90% ignora que es judío y suelen creerle incluso de origen italiano antes que vasco. Gorriti no puede hacer pasar por ser una víctima del antisemitismo solo porque algún imbécil ignorante haya puesto “judío” alguna vez en un cártel. 5) Debe aterrizar un poco ese ego colosal. ¡Esa afirmación paranoica suya de que existe una conspiración ultraderechista mundial contra él y que es el centro de atención de VOX, Meloni y Orban suena hasta cómico! 6) También sobrestima sideralmente a lo que él llama “la ultraderecha peruana” ¡Ojalá fuera esta así de coordinada y eficiente!

Gorriti debe entender que existen MUY justificados cuestionamientos contra él porque Villanueva simplemente ha corroborado lo que hace tiempo era evidente: que él estaba direccionando a los fiscales y que estaba usando políticamente la información que le daban en exclusiva. Que defender tanto el futuro de Odebrecht o a ese acuerdo tan entreguista era aberrante. Que estaba inventando delitos. Que sus odios han sido muy tóxicos y polarizantes para el país. Que actuó como un activista antes que como periodista.