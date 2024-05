Armando Machuca está imparable. Desde que saliera de El gran chef famosos, ha participado en diversos proyectos. Estuvo en el exitoso show Isla Machuca, con Christian Ysla, luego creó el podcast ¡Qué buen floro! con su gran amiga Milene Vásquez. Ahora tiene en escena su nuevo unipersonal: Desarmando.

Los asistentes a este espectáculo colocan en post-its diversas ideas que el carismático actor irá tomando para desarrollar situaciones descabelladas. El público participa activamente, con lo cual se logra una sinergia muy simpática. Eso sí, está dirigido a mayores de edad. Las funciones serán los miércoles 22 y 29 de mayo, a las 8:00 de la noche, en el Centro Español del Perú, en la avenida Salaverry 1910, en Jesús María, y las entradas están a la venta vía la plataforma Joinnus.

Desarmando surgió hace 20 años. ¿Cómo decidiste relanzarlo?

Fue uno de los primeros espectáculos que hice cuando estaba en Pataclaun. En aquel entonces, era muy jovencito, tenía veintipocos y en esa primera versión fue dirigido por Ricardo Morán. Ahora, básicamente, es un show en el que yo soy el actor, el director del dramaturgo, etcétera, etcétera, etcétera, y de verdad el público y yo la pasamos bastante bien.

¿Qué tanto ha cambiado el unipersonal desde aquel entonces?

Bastante. Estamos hablando de una época en que no había toda la movida de stand up comedy y claun que existe ahora. No existían los smartphones ni tantos espectáculos de claun. Era otro mundo. No había redes sociales, la gente se pasaba la voz de boca a boca; era más difícil llegar a más gente. Teníamos nuestra legendaria salita de Pataclaun, ubicada en Juan Fanning. Ahí se hacían los shows y yo la pasaba demasiado bien. Viajé bastante con ese unipersonal, pero también hace muchos años que dejé de hacerlo y empecé a trabajar en televisión, comenzaron otro tipo de cosas, hice otros shows y, ahora que vengo de hacer esta temporada de Isla Machuca y que se vienen nuevos proyectos, incluso algunos cambios de vida personal, me dije: “Este es el momento de volverlo a hacer”.

¿Cómo es la dinámica de este unipersonal?

Es muy interesante. La gente colabora en este espectáculo. El público es parte clave de este unipersonal. Básicamente, la dinámica es que los asistentes van a llegar y van a llenar unos papelitos con diferentes ideas. Me dan diversas opciones, desde canciones, personajes, lugares, profesiones, etcétera. Entonces, a partir de esas ideas, yo creo historias en el escenario, son historias irrepetibles, porque de eso se trata. La improvisación es el arte de la creación instantánea de historias. La verdad, el público es clave en el espectáculo. Es como un gran juego entre todos. En algún momento las personas también salen a improvisar conmigo o desde su asiento. Así que les pido que lleguen dispuestos a todo, a cantar, a actuar, a lanzar cosas, a vaciar tu cartera, lleven objetos diversos.

¿Cuántos meses llevas preparándolo?

Bueno, lo estrené hace 20 años, pero, en esta ocasión, vengo ensayando desde hace más de un par de meses. Creo que lo vuelvo a montar cada cierto tiempo porque improvisar con alguien es divertido, pero es otra mecánica, otro nivel de dificultad y de feeling. Improvisar solo es una desnudez mental y espiritual. Tienes que sacar un poco de tu testimonio de vida, un poquito de ti, de todo, para poder sostener la atención y la narrativa tú solo.

Y se olvida (o no se sabe) que la improvisación es un arte que es difícil de dominar.

Así es. El improvisador no es un improvisado. Los buenos improvisadores son aquellos que han entrenado por mucho tiempo. La verdad es que me siento muy contento de que estemos en un momento en el que cada vez la improvisación está despertando de un sueño que ha tenido estos últimos años. Cada vez existen más espectáculos de impro por todos lados y eso me hace muy feliz porque es una técnica maravillosa. La improvisación es una herramienta formativa muy poderosa, que requiere mucha capacidad de escuchar y de sumar sobre lo que el compañero te propone. Considero que muchas veces lo que le falta a nuestro país es escuchar y sumar sobre la propuesta del otro, porque siempre estamos peleando.

¿Cuáles son tus proyectos futuros?

Ahorita, en junio, abriré un taller de impro un poquito más largo de lo normal. Yo dicto en Vértigo Improvisadores, junto a Beatriz Heredia, para gente que recién se inicia, así como para los niveles más avanzados. Actualmente, estoy con el podcast con Milene Vásquez, que va superbién. Estamos muy contentos. Creo que ya tiene una base estable; creo que estamos encontrando nuestro propio camino. Nunca hemos querido hacer un podcast tradicional. Ha sido complicado porque Milene es muy requerida por las telenovelas y sus horarios son difíciles, pero ambos estamos muy motivados con el contenido y encontrando nuestro espíritu. También tengo mi canal de YouTube de Peruvian Fanboy, que hemos relanzado.

Hoy por hoy eres muy requerido por tus seguidores. ¿En algún momento eso te molesta?

No, para nada. Es más, a la salida de cada función, siempre me tomo una foto con todos, siempre lo he hecho. El Centro Español del Perú tiene un jardín muy bonito y normalmente yo me quedo ahí. La gente que desea se acerca y nos tomamos una foto, grabo saludos. Me tomo el tiempo que sea necesario para todos. Lo mismo ocurre en la calle, siempre agradezco el cariño de todos.

“Estoy los miércoles con Desarmando. Unipersonal de improvisación. Va hasta el 29 de mayo. Y es solamente para mayores de edad, pero tengan paciencia, porque muy pronto se vienen más proyectos y uno de ellos incluye, precisamente, un show para el público infantil”.

“Combino la impro con mi pasión por los cómics y la cultura pop en Peruvian Fanboy, canal de YouTube que he relanzado y que tiene mucho contenido. Tenemos un podcast de cultura pop todos los martes y los sábados tenemos unboxing de figuras de acción”.

“Los domingos estoy con ¡Qué Buen Floro!, el podcast con Milene Vásquez. Además, tengo una tienda con un amigo que se llama Critteria Coleccionables, en el Centro Comercial Arenales, en Lince, que es un punto obligatorio para todos los amantes de los cómics y las figuras de acción”.





