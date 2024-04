Tras su salida de América Televisión, Yaco Eskenazi sorprendió a todos sus seguidores al aparecer en el programa ‘Amor y Fuego’ luego de la polémica entre Ethel Pozo y Natalie Vértiz.

Poco después de que se lanzara la promoción anunciando que el excapitán de los ‘Guerreros’ le daría una entrevista a Rodrigo González y Gigi Mitre, Gisela Valcárcel lanzó un fuerte mensaje en sus historias de Instagram, el cual estaría dirigido al actor.

“Así no más es...deja que hablen, ellos piensan en ti, tú estás en su cerebro desde el amanecer hasta el anochecer. Así que, dale con todo, vive tu vida y siempre pa’ lante”, escribió la ‘Señito’ en sus redes.

Además, acompañó este mensaje con una fuerte indirecta hacia sus enemigos. “No hace falta vengarse, la gente mala se destruye sola”, enfatizó la rubia.





¿Qué dijo Yaco Eskenazi?

Al ser consultado por el mensaje de Gisela Valcárcel en redes sociales, el exconductor de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ dijo no sentirse aludido y es que asegura que nunca ha tenido problemas con la dueña de GV Producciones.

“Eso no es para mí (...) Yo no me doy por aludido, eso de ninguna manera es para mí. Yo nunca pienso en venganza (...) Conmigo ella siempre ha sido un amor, me ha invitado a su casa”, sostuvo Yaco Eskenazi.









