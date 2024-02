La cantante Yahaira Plasencia rompió su silencio y decidió pronunciarse sobre los rumores que apuntan a que el fin de su relación con Jair Mendoza tras dos años fue por una infidelidad.

La salsera se tomó unos minutos de su programa ‘Al sexto día’ para aclarar que su romance con el cantante siempre estuvo alejado de los escándalos, y que su ruptura fue de mutuo acuerdo por lo que siempre le deseará lo mejor.

“Mi relación con él ha sido muy bonita, una relación de casi 2 años donde nos hemos respetado muchísimo, querido muchísimo, apoyado mucho, nos gusta lo mismo que es la música, Yo siempre le voy a desear lo mejor a Jair”, sostuvo la artista.

En otro momento, Yahaira Plasencia dejó en claro que no retomará su relación con Jair Mendoza, pese a que lo considera una gran persona.

“Esta vez, el término de mi relación no ha sido por terceras personas, no ha sido por una infidelidad, no ha sido por una pelea y que en tres días vamos a volver, se ha terminado una relación sana, una relación muy bonita”, concluyó la presentadora.









