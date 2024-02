Esta tarde Jair Mendoza, expareja de Yahaira Plasencia, llegó al set de ‘Barrio Hit’ para hablar acerca de su ruptura con la cantante de salsa. El artista no descartó que en el futuro pueda retomar su romance con la expareja de Jefferson Farfán.

La conductora del espacio, Luciana Roy, le preguntó por su reciente separación de Yahaira Plasencia y él contestó: “Lo que nosotros teníamos que decir, dice en ese comunicado, ahí se dice lo que la gente tiene que saber, lo demás, es privado…Terminamos muy bien, el cariño y el respeto siempre debe estar… Nosotros siempre hemos llevado nuestra relación al margen de nuestra vida profesional, nosotros decidimos mantener una relación hermética”.

Y sobre una posible reconciliación dijo: “Yo no descarto nada en mi vida, uno nunca puede descartar nada en su vida, yo vivo en el presente, no vivo en el mañana, no descarto nada ni en mi carrera, ni en mi vida”.

¿La relación se terminó por un tercero?, preguntó Luciana. “Lamentablemente, existe mucha mala información en los medios de comunicación, les gusta soltar información que les llega del vecino, del amigo, en una forma de show y de manera irresponsable, esa información es delicada… Sí existe una forma de terminar una relación sana, que especulen lo que quieran, la verdad la sabemos Yahaira y yo”, respondió Mendoza.





