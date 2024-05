Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán podrían volver a verse las caras luego de su mediática separación, y es que la salsera ha dejado abierta la posibilidad de invitar a su expareja a su podcast que acaba de estrenar en YouTube.

Un equipo de América Espectáculos abordó a la intérprete de ‘Acaríciame’ para preguntarle por las recientes declaraciones de ‘Cuto’ Guadalupe, quien se mostró dispuesto a aceptar su invitación para ser entrevistado, si así ella lo quisiera.

“Bueno yo me metí a ese mundo del podcast y vamos a ver qué pasa. Yo feliz, no tengo broncas con nadie, vamos a ver qué pasa”, respondió la ‘Reina del Totó’.

Tras ello, Yahaira Plasencia fue consultada por la posibilidad de tener al ‘10 de la Calle’ en su programa digital y ella sorprendió al confesar que sí podría enviarle una invitación.

“(¿Y a Jefferson Farfán lo invitarías?) Sí a quien sea, yo me metí a ese mundo y tengo que apechugar no más”, dijo de forma contundente.









Yahaira Plasencia desmiente a Magaly

Yahaira Plasencia sigue dando mucho que hablar, pero esta vez por su trabajo como presentadora en el programa de Al Sexto Día en Panamericana. Esto luego de que Magaly Medina insinuara que la salsera fue despedida y en su reemplazo estaría Laura Spoya.

Plasencia no solo negó su despido, sino que también cuestionó la credibilidad de Magaly Medina. “También para decirles que no se dejen llevar por tanta estupidez que habla la única persona de este mundo que ni su canal la quiere, ni la gente de ahí la quiere. No se dejen llevar por tanta estupidez que habla esa señora a veces me impresiona, de verdad”, expresó la ex de Jefferson Farfán.





