La conductora de ‘Al Sexto Día’, Laura Spoya, se presentó en una reciente entrevista con Ricardo Rondón, para hablar sobre su vida amorosa y de algunas figuras de la televisión. Sin embargo, sorprendió al opinar sobre Yahaira Plasencia, quien antes ocupada su lugar en el programa.

Aunque destacó el talento de la cantante de salsa como artista, dejó entrever que le falta prepararse para conducir. Y dijo que si bien ella no se considera la “conductora del año”, sí cree que tiene un mejor desempeño que la expareja de Jefferson Farfán.

“Yo la vi, es buena cantante, maravillosa cantante. Le pondría ‘en proceso’” (...) “Pero es como que a mí me suban a cantar y me digan que canta una cumbia, voy a hacer el ridículo, yo sé lo que sé hacer bien y lo que no. No me considero que soy la conductora del año porque no lo hago hace más de 10 años, estoy en proceso, pero tengo más experiencia”, afirmó durante la entrevista en el canal Rondón Tolón.

“Le faltó prepararse (a Yahaira), no es que tú entras, la tienes ganas y debes ver las notas y ya. Debes tener un poco de preparación con opiniones claras. Te toca estudiar un poquito lo que vas a hacer si quieres ser conductora, por supuesto”, añadió.

Recordemos que a finales de mayo, Plasencia confirmó su salida del programa y aunque no dio más detalles, señaló que su contrato solo fue por una temporada de verano porque viajaría a Miami. Tras su retiro, Laura Spoya ocupó su lugar.

