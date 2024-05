Pamela Franco está causando revuelo en las redes sociales luego de protagonizar una presunta ‘guerra’ de indirectas contra Christian Domínguez, de quien se separó a inicios del 2024 debido a un ‘ampay’ del cantante con una mujer llamada Mary Moncada.

La exintegrante de Alma Bella no ha perdido ninguna oportunidad de lucirse cantando canciones de despecho en los videos que publica en su perfil de TikTok, por lo que muchos creen que son mensajes dirigidos al líder de La Gran Orquesta Internacional.

“Quisiera volver al día que nos conocimos para no ir”, se le oye decir a Pamela en uno de los videos que publicó en sus redes sociales.













¿Qué opina Karla Tarazona?

Un equipo del programa ‘Todo se filtra’ abordó a Karla Tarazona para conocer su opinión de lo que sería los mensajes subliminales de Pamela Franco. Sin embargo, ella se hizo a la desentendida. “No sé de qué me estás hablando, no veo mucho TikTok ni redes”, respondió la conductora.

Por otro lado, la ex de Rafael Fernández descartó que le haya estado enviando indirectas a Pamela Franco.

“Ya tengo 41 años, esto de mandar indirectas... es más casi ni subo tiktoks, solo a Instagram subo cosas importantes. Lo que hagan los demás no me interesa , creo que no hay nada más bonito como vivir cada uno su propia vida”, sostuvo la modelo.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO: