Cansada de las críticas en su contra por quebrarse ante cámaras de ‘Amor y Fuego’ al ver las comprometedoras imágenes de Sergio Peña y Alexandra Balarezo, Valery Revello rompió su silencio y explicó por qué tuvo esta reacción pese a que ella también tiene una relación.

A través de un extenso mensaje publicado en sus historias de Instagram, la modelo aclaró que su llanto fue por indignación ya que el pelotero habría roto el acuerdo que les impide involucrar a su hija con sus respectivas parejas.

“Las imágenes que me mostraron (…) fueron de mi hija junto a una pareja de su padre (a quien no conozco y no sé el tipo de relación que mantengan). Esta acción rompe el pacto acordado entre nosotros sobre no introducir relaciones pasajeras a nuestra hija por su edad”, se lee en el comunicado de la influencer.

“Me duele haber visto que el acuerdo se haya roto y que mi hija esté involucrada con una persona ajena a su círculo, esto puede generarle inestabilidad, ya que ni yo tenía conocimiento de algún tipo de relación entre el padre de mi pequeña y esta persona. Cualquier mamá entenderá mi preocupación. (…) Mis lágrimas son de nervios e impotencia y sobre todo de decir algo que se pueda malinterpretar”, añade la Valery Revello.





Sergio Peña se amanece con Ale Balarezo

El programa ‘Amor y Fuego’ difundió un informe que deja en evidencia que Sergio Peña habría pasado la noche con Alexandra Balarezo en su departamento. Estas imágenes no fueron el agrado de su aún esposa, Valery Revello, quien quedó “sorprendida” porque el futbolista expuso a su menor hija con “aves de paso”.

La modelo no pudo evitar quebrarse luego de enterarse de que su hija compartió momentos con Ale Balarezo, quien hasta el momento no aclaró el tipo de relación que tiene con Sergio Peña.





