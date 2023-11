¿Y Ale Balarezo? Las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’ captaron a la modelo Vanessa López ingresando al departamento de Sergio Peña, donde horas antes había estado excandidata al Miss Perú, Ale Balarezo.

Luego de que Ale Balarezo abandonara el departamento de Sergio Peña, donde pasó varias horas junto al deportista y su hija, Vanessa López apareció junto a otra amiga.

La expareja de ‘Tomate’ Barraza ingresó al departamento del seleccionado nacional en horas de la mañana y, tras un par de horas, se retiró con una capucha puesta y una caja de papitas en las manos.

Sin embargo, en la casa del jugador de fútbol se quedaron otras mujeres, quienes salieron en horas de la tarde.





Ale Balarezo rompe su silencio

Alexandra Balarezo dio algunas declaraciones luego de ser captada en el departamento de Sergio Peña y aclaró que solo es amiga del futbolista.

“Somos amigos como te digo, mis amigas y mis amigos todos tienen hijos, hijas, y sí estábamos ahí en grupo y está la hija, yo no tengo ningún problema de jugar con ella (con la hija de Sergio Peña). Si había un acuerdo yo no sabía nada, no hice nada con malas intenciones” , dijo en ‘Amor y Fuego’.





