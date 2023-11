La excandidata al Miss Perú Alexandra Balarezo se pronunció luego de ser captada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ pasando la noche en el departamento del futbolista Sergio Peña, situación que ha despertado rumores de un supuesto romance.

La modelo fue abordada por un reportero del programa de espectáculos y aprovechó para aclarar cuál es su vínculo con el integrante de la selección peruana, quien aún está casado con Valery Revello.

“Somos amigos y no pasa nada”, empezó señalando Ale Balarezo. Respecto a su cercanía con la hija del pelotero, la influencer negó haber tenido conocimiento del acuerdo entre el futbolista y la madre de su hija. Como se recuerda, Valery Revello aseguró que Peña rompió el pacto que tenía de no presentarle ninguna pareja a su pequeña.

“Somos amigos como te digo, mis amigas y mis amigos todos tienen hijos, hijas, y sí estábamos ahí en grupo y está la hija, yo no tengo ningún problema de jugar con ella (con la hija de Sergio Peña). Si había un acuerdo yo no sabía nada, no hice nada con malas intenciones”, aseguró la rubia ante las cámaras de ‘Amor y Fuego.





