En una reciente entrevista para ‘América Hoy’, Valery Burga, expareja de Evelyn Vela, hizo sorprendentes revelaciones sobre el estatus de su proceso de divorcio en Perú. Burga explicó que, aunque ya se ha divorciado legalmente de Vela en Estados Unidos, dicho proceso no tiene validez en Perú, donde Vela se niega a firmar los documentos necesarios.

Según Burga, ha hecho todos los esfuerzos posibles para llevar a cabo el divorcio en Perú, incluso otorgando un poder a su hermano, quien reside en el país, para tramitar los papeles correspondientes.

“Hicimos los trámites, gasté dinero aquí, gasté dinero en Perú y el año pasado se le está tratando de entregar los papeles a la señora y la señora no quiere firmarlos, es una situación bien incómoda”, dijo Valery Burga indignado.

Por su parte, Evelyn Vela ha respondido a estas declaraciones asegurando que su expareja busca llamar la atención y ha condicionado la firma de los papeles de divorcio a la devolución de algunas joyas.

“Yo quedé con su hermano Bruno que apenas esté el divorcio, él me mandaba mi aro de matrimonio que lo pagué yo, él tiene mi pulsera de oro y tiene también mi cadena de oro que la usa”, indicó la amiga de Melissa Klug.

Burga, por otro lado, niega tener en su poder las joyas mencionadas por Vela y sostiene que no tiene ningún objeto de ella en Estados Unidos. Además, afirma que él mismo pagó por el anillo de matrimonio que Vela reclama y que no tiene intención de retener objetos que no le pertenecen.

La situación entre Valery Burga y Evelyn Vela parece ser compleja y en disputa, con ambas partes defendiendo sus posiciones. Mientras tanto, el proceso de divorcio en Perú sigue pendiente, dejando a Burga en una situación de incertidumbre y preocupación.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.