Valery Burga rompió su silencio desde Estados Unidos y habló para las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ para responderle a Evelyn Vela, quien le exigió devolverle sus joyas o de lo contrario no firmará su divorcio.

Durante la entrevista, el barbero aseguró que la empresaria peruana continúa hablando de él despectivamente porque quiere mantenerse vigente en televisión peruana. En esa línea, no dudó en lanzarle una fuerte advertencia.

“Si esa señora vuelve a expresarse mal de mí o trata de ridiculizarme, entonces yo voy a verme en la obligación de revelar audios y mensajes de texto que tengo de ella expresándose muy, pero muy mal de su madre y su hijo mayor”, amenazó el barbero.

Burga también cuestionó que Evelyn Vela le pida dinero por su aro de matrimonio, pese a que él asegura que le regaló una sortija valorizada en 10 mil dólares. Asimismo, dijo que en su boda ninguno gastó ni un sol porque todo fue canje.

Tras negar ser un mantenido, Valery Burga explicó los motivos por los que decidió terminar su matrimonio a los dos meses de casarse y es que, según señala, empezó a notar actitudes en la modelo que no le cayeron nada bien.

“Me choca un poco que no vive con sus hijos, no cría a ninguno de sus hijos, no me parece bien. No me gusta que es muy posesiva, muy celosa, me acosaba y yo soy un alma libre, no me gusta que me estén hostigando”, contó el barbero.









