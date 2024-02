El joven atleta peruano Frank Luján Sánchez ha dejado una marca imborrable en la historia del deporte nacional al debutar en los 42 kilómetros con 195 metros del Maratón de Sevilla. A sus 24 años, Luján se ha convertido en el peruano con el registro más rápido en un maratón en su debut, cruzando la meta con un tiempo de 2 horas, 12 minutos y 15 segundos.

Originario de Huancavelica, Luján, respaldado por el patrocinio de Saucony desde este 2024, ha dedicado arduas horas de entrenamiento para este desafío, demostrando un compromiso y determinación excepcionales.

“Realmente, todo empezó cuando tenía 16 años y mis papás me llevaron a correr el Maratón de Los Andes. Debido a mi corta edad, solo pude competir en la categoría Sub 17, cuya distancia son 10 kilómetros. Ese día vi correr a grandes fondistas la distancia del maratón, y de inmediato, supe que algún día yo estaría corriendo uno. El maratón será para mí. Pero al poco tiempo, pude entender que no es una decisión de un día para otro, y que llevar un proceso adecuado sería el camino correcto”, indicó Frank.

Tras su destacada actuación en el Maratón de Sevilla, Luján se siente lleno de gratitud y optimismo. Aunque su objetivo inicial era alcanzar una marca clasificatoria para los Juegos Olímpicos de París 2024, reconoce que el proceso de crecimiento es continuo y está enfocado en seguir mejorando.

“He entrenado mucho para este momento; sacrifiqué algunas cosas y, por otro lado, conocí a grandes personas, entre ellas, mi entrenador: Raúl Pacheco. Raúl es una persona muy especial para mí y me ha ayudado mucho en este tiempo. El último domingo 18 de febrero, corrí el Maratón de Sevilla, maratón y debuté como el peruano más rápido en la historia, con un tiempo de 2:12:15. Si bien no era la marca que quería, pues buscaba un tiempo clasificatorio de 2:08:10 que me permitiera estar en los JJOO Paris 2024, me quedo con lo bueno y estoy muy feliz con el resultado”, señaló.

Con esta hazaña, Frank Luján se une a la destacada lista de atletas fondistas peruanos y vislumbra un futuro prometedor en el que seguirá elevando el nombre de su país en el ámbito deportivo.

