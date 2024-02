Así negaba Christian Domínguez haberle entregado pruebas a esposa de Cueva

aHace unos días, Christian Domínguez se presentó en el programa ‘América Hoy’ para ofrecerle disculpas públicas a Pamela Franco por su doble ‘ampay’ con dos fans, no obstante, el nombre de su pareja también estaba en medio del ojo de la tormenta y es que era acusada de ser la tercera en discordia en el matrimonio de Christian Cueva y Pamela López.

En medio de la entrevista, Janet Barboza le preguntó al líder de La Gran Orquesta Internacional por unos rumores que empezaban a sonar con fuerza y si había sido él quien delató a la madre de su hija y le contó su historial amoroso con el ‘Aladino’ a Pamela López, algo que él negó rotundamente.

“No (no le entregué ningún material a Pamela López), no tengo nada que decir al respecto. Las personas que tienen que aclarar son ellos sobre esa llamada porque eso ha sido después de lo que pasó”, declaró aquel día el cantante de cumbia.









No obstante, este lunes 26 de febrero Pamela López vuelve a ‘estallar’ una bomba en el ambiente artístico al confesar que fue Christian Domínguez quien le contó detalles del amorío de su pareja con el futbolista.

“Él me contó todo. Yo sabía todo por él, por su boca. (¿Quién te contó eso?) Domínguez, Magaly, Domínguez y hasta más detalles”, se le oye decir a Pamela López en una conversación telefónica con Magaly Medina.





Hoy en #MagalyTVLaFirme, Pamela López, la aún esposa de Christian Cueva, revela que el que le pasaba toda la info sobre Pamela Franco y el futbolista era CHRISTIAN DOMINGUEZ 😦🔥 pic.twitter.com/vOwMWg9bgK — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) February 26, 2024





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: