En una reciente entrevista, Tommy Portugal no dudó en hablar sobre Deyvis Orosco, quien hace poco hizo noticia por su matrimonio con Cassandra Sánchez. El cantante arremetió contra el hijo de Johnny Orosco y dijo que tiene una buena posición dentro de la cumbia gracias a su padre.

El intérprete ‘Amor incomparable’ dejó entrever que Deyvis sería egoísta, pues no colabora con otros artistas de la industria. Incluso, puso de ejemplo a su primo, Bill Orosco, con quien no ha cantando pese a que son familia.

“¿Por qué no graba un feat con él? ¿No le haría un favor a la cumbia? Él quiere ser solo. Cuando escuché la entrevista, (Deyvis) solo hablaba de él... Por algo él solito se pone ‘el número uno, el rey’. La gente te tiene que poner la chapa, o sea… Bueno, es un tema de él. Pero que no diga cosas que no son”, dijo en entrevista con Carlos Orosco.

Además, Portugal comentó que, en su opinión, Deyvis tiene un buen lugar en la cumbia peruana gracias al legado de su padre, el exlíder del grupo Néctar.

“Está en una buena posición porque tiene buenas canciones que le ha dejado su papá, tiene clásicos de la cumbia. Él debe demostrar con éxitos sacados por él” , concluyó.





