La congresista Rosselli Amuruz salió al frente para responder por el exabrupto que tuvo ayer en la Comisión de Ética, donde abandonó la sesión intempestivamente. Esto luego de que se aprobara una sanción en su contra que consiste en una amonestación por escrito y el descuento de 60 días de su sueldo.

La razón de este castigo fue no dar cuenta si organizó o no la fiesta del excongresista Paul García, en octubre del año pasado, en la que mataron a balazos al comunicador Christian Tirado.

En diálogo con RPP, la legisladora de Avanza País se disculpó por haber dejado la sesión abruptamente.

“Ofrezco las disculpas del caso. Además de ser congresista, soy una ciudadana más y, definitivamente, tengo reacciones porque sí sigo pensando que ha sido injusta la amonestación y la multa que se me ha asignado. Quiero aclarar que se me está juzgando por una declaración en un medio de comunicación en el que manifesté no ser la organizadora de la fiesta”, refirió.

Agregó que “la sanción está basada en testigos que declararon a medios de comunicación, pero dichos testigos no se presentaron a la Comisión de Ética, así que finalmente no entiendo cuáles han sido los argumentos para dar esa amonestación”.

La también tercera vicepresidenta del Parlamento, sostuvo que toma con mucha tranquilidad el hecho de que revisen su caso.

“Me parece correcto que revisen los videos porque yo dije que se debe de tratar con la misma vara a todos los congresistas y por todos los casos. Si a mí se me ha colocado una multa porque dije que no organicé una reunión, con la misma vara se tiene que investigar y sancionar a congresistas que recortan sueldo y cometan actos de corrupción”, sentenció.





¿Qué dijo Rosselli Amuruz sobre el aumento de sueldo?

De otro lado, Amuruz se pronunció sobre el aumento de sueldo de los congresistas.

“Comprendo la preocupación y ofuscación porque es una situación compleja, pero aquí la Mesa Directiva representa a los 130 congresistas. Yo no puedo hablar por mí sola, represento a los 130 y si investigan esto, ha sido solicitud de distintos voceros de varias bancadas que representan al 70% de los congresistas”, remarcó.

Dijo que las críticas al incremento de más de 3 mil soles obedece a un análisis del área administrativa, la Oficialía Mayor, entre otros.

“La función congresal implica ir a regiones y eso ha sido un análisis que han hecho en el área administrativa, la Oficialía Mayor. Es un monto asignado por función congresal y ha sido un pedido de voceros de distintas bancadas”, apuntó.

Cuando le preguntaron si cree que se lo merecen, Amuruz dijo que el monto actual es suficiente porque “yo no vivo del estado”. Sin embargo, enfatizó que no puede hablar por los demás congresistas y dijo que Avanza País no firmó ese pedido para aumentar la función congresal.

En otro momento, se contradijo sobre su posición referente a este tema y dijo que no puede juzgar a los congresistas que necesitan más plata.

“Reconozco que hay otros colegas de regiones que quizás están con mayores gastos. Yo no puedo juzgar a los distintos colegas que sí requieren (el aumento) por el tema del costo de vida, para todo el país hay una necesidad y han solicitado dicho aumento.

Adelantó que hoy se verá el tema en Junta de Portavoces debido a las críticas de toda la ciudadanía.









