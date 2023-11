Cuando todos imaginaban que habían logrado dejar sus diferencias en el pasado, ‘Tomate’ Barraza y Vanessa López llevarán sus enfrentamientos a los tribunales y es que el cantante acaba de demandar a su expareja para exigir la tenencia compartida de su única hija.

La modelo llegó al set de ‘Magaly TV: La Firme’ para expresar su indignación ante la demanda que le ha interpuesto el locutor de radio, y no dudó en arremeter en su contra.

Vanessa López dijo estar en contra de compartir horarios, y permitir que su pequeña pase la mitad de la semana con su padre al asegurar que esta situación afectará emocionalmente a la menor.

“Para mi es una sorpresa. Él no es el que la cuida, él solamente la recoge, la lleva y la deja con su mamá o con la nana. Yo no podría permitir que se la lleve Carlos porque él, por su orquesta, tiene amigos que lo rodean que yo no conozco”, cuestionó la exintegrante de ‘La Casa de Magaly’.





