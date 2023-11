Romina Gachoy y Jean Paul Santa María rompieron su silencio y respondieron por las fuertes acusaciones que Angie Jibaja hizo en sus redes sociales, denuncias que ha preocupado a los seguidores de la ‘Chica de los Tatuajes’.

La modelo uruguaya no se quedó callada y aprovechó las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ para anunciar que tomará medidas legales contra Jibaja tras dejar entrever que habría querido atentar contra su vida y la de sus hijos.

“No sé que se metió la verdad para decir una cosa así tan grave, vamos a hacer una denuncia con esto porque no nos parece que esté divagando en ‘sus viajes’, porque no sé en qué estado ella publica ese tipo de cosas, pero está metiéndose con nuestra estabilidad en todo sentido y perjudicando a los chicos”, sostuvo Romina Gachoy.

Por su parte, Jean Paul Santa María también lanzó fuertes comentarios contra la madre de sus hijos y dejó entrever que sus denuncias sin sustento son producto de sus recaídas en el mundo de las drogas.

“Ese tipo de comentarios creo que denotan que una persona está en trance, la incoherencia, el delirio, la persecución, la paranoia creo que se evidencia en lo que se ha manifestado y creo que la gente se da cuenta”, sostuvo el cantante evidentemente incómodo.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO:

Ricardo Gareca sintió el cariño del público durante partido de exhibición por la despedida de Carlos Lobatón. Video: Javier Zapata