Tropezó de nuevo con la misma piedra. Hace apenas unas semanas, la ‘Tigresa del Oriente’ anunciaba su ruptura definitiva con Elmer Molocho. Sin embargo, la pareja parece haber retomado la relación una vez más y se lucen más enamorados que nunca a pocos días de celebrar San Valentín.

La cantante se adelantó a las celebraciones por la fecha especial y publicó una foto en la que se le ve disfrutando de un helado al lado de Molocho. Ambos aparecen recostados en una cama y promocionando un hotel.

“El amor es de dos”, es el texto que acompaña su más reciente publicación

Además, la ‘Tigresa’ colgó historias en Instagram, donde se aprecia la decoración que habría hecho para su pareja, confirmando de esta manera su decisión de darse una nueva oportunidad a su relación con Elmer, 37 años menor que ella.

“El amor es de dos”, fue lo escrito por la intérprete del tema ‘Israel’ para acompañar la imagen.

SUS PALABRAS QUEDARON EN EL PASADO

“No creo (que volvamos). Ya no más, se acabó y se acabó. A veces te persiguen, pero bueno he tomado esta decisión radical. No me ha agredido físicamente, pero siempre en las relaciones hay maltratos. No me ha alzado la mano y tampoco lo hubiera permitido”, fue lo dicho en ese momento por la ‘Tigresa del Oriente’.