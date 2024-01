Paola Suárez, integrante de ‘Las Perdidas’ y una de las mejores amigas de Wendy Guevara, es tendencia en las redes sociales, tras haber sido golpeada fuertemente por su novio.

Wendy Guevara realizó una transmisión en vivo el último miércoles desde su cuenta de Instagram. Durante la emisión, se encontraba dentro de un hospital en compañía de Kimberly “La más preciosa” y otras amigas, que le brindaron su apoyo a la víctima.

Durante el live, la creadora de contenido informó a sus más de siete millones de seguidores que su amiga fue agredida por su novio, quien le había propuesto matrimonio unas horas antes. Destacó que el estado de salud de Paola es delicado, presentando contusiones, un hematoma en el ojo, el tabique de la nariz totalmente roto y daños en uno de sus tobillos.

“Su novio la golpeó, yo la verdad no había querido decir nada, ni Evelyn, ni nadie, porque ya sabíamos, pero no quisimos decir nada por respeto a ella y hasta que ella lo dijera”, indicó Wendy.

Por su parte, Paola Suárez compartió un video y una foto donde se le puede ver con la cara inflamada y con algunos golpes que recibió por parte de su novio. Se supo que podría perder un ojo.

“No entiendo por qué fue todo esto, si sabes que te quiero mucho...nos comentaron que estoy a punto de perder el ojo, me quebraste dos costillas, me agarraste a patadas en el suelo, nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me habías pedido matrimonio”, dijo ‘Paolita’ refiriéndose a su novio.

Paola Suárez se pronuncia tras lo sucedido (Instagram: @paolitasuarez28)

Paola Suárez ya denuncio a su prometido

A través de una transmisión en vivo en Instagram, Paola Suárez confirmó que el Ministerio Público llegó al hospital para brindarle su apoyo. Asimismo, reveló que ya colocó la denuncia en contra de su prometido.

“Bueno, lo único que les quiero comentar es que ya vinieron los del Ministerio Público aquí al hospital, ya puse mi demanda y pues bueno, a ver qué pasa. Me voy a dormir un rato porque sí me siento muy mal. Cuídense mucho. Todavía traigo la mano llena de sangre”, mencionó Paola entre quejidos.





