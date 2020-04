Tenía el talento para ser un gran futbolista. No exactamente como el ‘Pibe’ Valderrama o James Rodríguez, pero era un carrilero que no dejaba pasar a nadie, sin embargo, su carrera no fue con el balón, sino se graduó como ingeniero industrial, profesión que tampoco ejerció y apostó por la actuación. A sus 41 años, George Slebi es el galán colombiano que protagoniza la serie ‘La venganza de Analía’ y la telenovela peruana ‘Te volveré a encontrar’.

Desde Bogotá, el actor, después de hacer sus labores diarias como cocinar en medio de esta cuarentena, contesta la llamada y lo primero que nos habla es sobre lo que pasa en el mundo por el COVID-19. “Perú tiene cinco veces más casos de contagios que Colombia. Es preocupante”, nos dice a través del hilo telefónico enterado de la situación en nuestro país por este virus.

Antes que empezara esta pandemia, el barranquillero se graduó como psicólogo y alistaba un proyecto llamado logoterapia, que se refiere al sentido de la vida y al vacío existencial. Ahora se metió de lleno a elaborar este estudio que le llevará dos años con varios expertos.

“Hay mucha gente que puede tener éxito, dinero, fama, lo tiene todo, pero se siente vacío y eso es lo paradójico”, comenta.

SINTIÓ ESE VACÍO EXISTENCIAL

“Uno no está exento a que le pasen cosas. He sentido bajones, nostalgia o crisis depresivas, sin llamarla una enfermedad como tal, pero no fue en esta cuarentena”, dice el actor que considera que ha superado esas etapas porque puso en práctica lo que aprendió con la psicología.

SUFRIÓ BULLYING

En medio de ese vació que sintió, el actor se animó a confesar que en su niñez fue víctima de bullying. “¡Esto es duro!”, señala con una pequeña pausa para luego contar lo que realmente vivió en su infancia.

“Cuando estuve en el kinder era complicado. Es que en la casa había mucho estrés y regaño, entonces, como era un niño lo reflejé en otros ámbitos. Era grosero, indisciplinado, y un líder negativo: les decía a mis compañeritos que no entraran al colegio. Perdí el año y tuvieron que cambiarme de escuela”, relata.

Pero no quedó ahí, en primaria también pasó momentos difíciles. “En esa etapa no tuve un solo amigo. ¡Lo sufrí! Era muy rechazado en el colegio, me hacían mucho bullying. Todos los días me agarraba a trompadas. Sentía un vacío porque no tenía amigos, también vacío por parte de mi papá, porque hasta los 5 años estuvo en mi vida. Son vacíos que con el tiempo uno se adapta y va resolviendo las cosas. En el bachillerato, a los 11 años, la vida comenzó a cambiarme”.

George Slebi era muy rebelde en su niñez.

LA BÚSQUEDA DE SU FUTURO

Era muy bueno para las matemáticas, entonces, se interesó por una carrera profesional en la universidad: se graduó como ingeniero industrial, pero no estaba conforme, sentía que no le llenaba por completo.

“Yo me metí en esa carrera porque no tenía claro qué quería ser en la vida. Cuando tuve el diploma le dije a mi madre que se lo dejo y que iba a buscar realmente lo que quiero en la vida”, indica.

“Nunca vi la actuación como una opción porque jamás soñé con ser actor. Yo aprendí a tocar guitarra a los 15 años, me gusta cantar, dibujaba cosas chéveres, pero dedicarme al arte no se me vino a la mente”, añade.

EL FÚTBOL, SU PASIÓN

“Yo vivía, soñaba y sudaba fútbol. Era demasiado hincha del ‘Pibe’ Valderrama, él me hacía soñar”, recuerda Sergio Slebi muy emocionado ese episodio de su vida, sobre todo, cuando la selección colombiana iba como una de las favoritas al Mundial Estados Unidos 94 tras la goleada de 5-0 a Argentina.

“En la universidad estaba en la selección. Yo quería ser futbolista y no me importaba si era en la China, Alaska o dónde fuera. Cuando acabé mi carrera profesional tenía 22 años y era complicado ser futbolista. Nunca se me abrieron los caminos. Quise viajar a Estados Unidos para jugar en la MLS, pero me negaron tres veces la visa”, lamentaba.

George Slebi después de jugar al lado del Carlos 'Pibe' Valderrama y Óscar Córdova

SALTO A LA POPULARIDAD

Con una carrera profesional y con la pequeña frustración de no ser un futbolista, George iría por otros caminos y así llegó al modelaje. En Medellín se ganaba la vida en las pasarelas, fotos para catálogos y comerciales. Hasta que ingresó al reality ‘Protagonistas de novela’ en 2003.

La popularidad era evidente. Las chicas lo asediaban y era un boom en toda Colombia, pero no era lo que buscaba.

George Slebi cuando modelaba.

“No es que me arrepienta. Lo malo de esos reality es que hay peleas y morbo, con eso tienen audiencia, pero también había momentos para actuar. Lo duro fue cuando salí de eso porque en el gremio actoral no eres bien visto. En Colombia son un poco más celosos, aunque tengas fama, eso no te da las facultades para ser un buen actor. Acá exigen que se mantengan la actuación en un nivel alto”, sostiene el ahora actor.

Por esa razón, George Slebi se fue a estudiar actuación a Buenos Aires, Argentina.

“Yo vendí todo y dije no seré un chico reality, así que me puse estudiar teatro un año porque quería ser un actor de verdad. La fama te da pantalla para ser conocido, pero no te sostiene en lo que buscas. No me fue fácil para que me vean diferente porque hay un prejuicio de imagen”, menciona.

Su madre Nury Cusse fue a visitarlo a Argentina mientras estudiaba actuación.

Desde ese momento, se le abrieron puertas. Actuó en ‘Floricienta’, ‘A corazón abierto’, ‘El Capo 2’, ´Diomedes Díaz´, 'La venganza de Analía’, ‘Te volveré a encontrar’, entre otras producciones.

EN TELENOVELA PERUANA

Jamás pensó estar en nuestro país actuando, pero la oportunidad se le dio y no dijo no. Solo sabía que se comía rico y se arriesgo a venir hace dos años para grabar la telenovela ‘Te volveré a encontrar’, donde es uno de los protagonistas.

Su personaje es Camilo Valdemar, un hombre casado con una hija, que no puede olvidar a un amor pasional del pasado: Inés (Maju Mantilla), quien es pareja de su hermano Paolo (Pablo Heredia).

En el melodrama de América TV, George Slebi comparte elenco con Alondra García Miró, Flavia Laos, Leslie Stewart, Milene Vásquez, Nicola Porcella, entre otros actores.

Espera volver pronto a nuestro país para otras producciones, mientras tanto sigue cumpliendo su cuarentena y espera que esta epidemia del coronavirus sea controlado para que no afecte más a la población.

DATO

Este sábado 2 de mayo, a las 4 de la tarde, realizará una conferencia virtual “Entre menos tengo, más tengo” con su colega piscóloga Stephany Estupiñan. El precio es de 10 dólares y lo recolectado será destinado para la gente de bajos recursos que sufre los estragos del COVID-19 en Colombia.

