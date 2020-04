George Slebi Casse es un colombiano que se ha ganado el corazón de muchas peruanas por su actuación en la telenovela ‘Te volveré a encontrar’, de América TV. Hace dos años llegó a nuestro país para las grabaciones y hoy celebra la sintonía que tiene el melodrama.

Mientras cumple con la cuarentena en Bogotá, el actor nos cuenta sobre su incursión en la producción peruana con su personaje Camilo Valdemar que, a pesar de tener familia, no puede soportar ver a un “amor del pasado” con su hermano.

También se refiere las apasionadas escenas que están dando que hablar al lado de Maju Mantilla, quien encarna a Inés en la ficción.

¿Cómo te animaste actuar en la telenovela peruana?

Yo estaba en Colombia haciendo unas cosas y se me dio la oportunidad del casting, así que mandé y me encantó la historia. Actuar en Perú ha sido una bendición. No conocía sobre su idiosincrasia, lo único que sabía es que se come rico.

¿Qué te parece que tu personaje Camilo tenga tanta acogida?

Me ha sorprendido la cantidad de gente peruana que me ha escrito diciéndome cosas del personaje, de cómo están felices con Camilo y de ver mi actuación.

¿Te has convertido en el galán?

Todos llegaremos a ser viejos, pero lo que me quedará será la satisfacción de decir que hice un buen trabajo. El término galán tiene que ver con una connotación de fondo, implica ser artista, sino eso queda corto porque solo hablaríamos de un chico que se ve bien en televisión y eso no sostendría una serie o telenovela. Galán es un regalo de la vida, pero yo me creo así. No siento que soy el más bonito. Yo trabajo bastante para no creerme ese cuento, porque el momento que diga sí lo soy, de a poquito dejaré de ser actor.

Entonces, ¿cómo eres?

Soy un poco tímido, pavo, me pongo nervioso cuando le voy a entrar a una chica, me enredo la vida. Aunque uno sabe que tiene algunas cosas y eso ayuda.

¿Algún parecido con tu personaje Camilo Valdemar?

Cuando uno construye un personaje le da cosas suyas: tus emociones y ciertas características. Para Camilo lo más importante es su familia, sus hermanos. Él sufre mucho por Paolo, pero hay un tema del pasado que no lo deja en paz y es una mujer. En mi caso, mi madre y mi hermana son la luz de mis ojos, son mi vida. También hay cosas que no me parezco, como haber tenido un amor tan fuerte, pero no sé que haría si tendría un hermano y estaría con el amor de mi vida.

¿Qué más se viene en la telenovela?

Él llega a sufrir tanto por lo que está pasando, porque de alguna manera es un amor imposible, y se refugia cada vez más en el alcohol, hasta tendrá un comportamiento grosero con su familia y se vuelve intolerante. Más adelante podría ser criticado como personaje.

¿Te costó realizar las escenas de pasión con Maju Mantilla?

No fue fácil al principio porque Maju es una mujer casada, con hijos y tiene una imagen bien bonita. Otro punto es que ella no lleva 20 años haciendo novelas, así que hubo un proceso de confianza y conocernos para realizar ciertas escenas de esos besos tan fuertes, pero se dio la conexión. Ella es una mujer muy respetuosa y divina.

Sin embargo, sorprendió a más de uno las escenas íntimas...

Le metimos humanidad a las escenas y no hubo nada de morbo. No fue por el lado sexual. Yo aprendí una cosa, un actor con prejuicio se va encontrar con atadura, así que mientras más libre uno se sienta, la actuación es más veraz y se logró. Siento que con Maju hubo una química y nos entregamos a las escenas.

Cuando llegaste al Perú se habló que tendrías un romance con Alondra García Miró, ¿será así?

Yo iba a terminar como pareja de Alondra, pero los productores se dieron cuenta que la historia no debía ir por ahí. Ya era muy cargado para el personaje porque es casado, tiene una hija, después llega el amor de su vida, pero es la prometida de su hermano, así que se refugia en el alcohol, entonces lo iban a ver como un tipo cruel de estar con una niña tan linda e inocente que viene de la selva.

¿Qué te pareció el debut de Alondra en la actuación?

No actué mucho con ella y en lo poco que interactué fue muy chévere. Ella es responsable, le metía ganas a la actuación. Para arrancar tuvo bastante naturalidad y se soltó.

También compartiste escenas con Nicola Porcella, ¿te gustó su actuación?

No es que él lleve años actuando, está arrancando y me parece entregado a la escenas, se conecta desde lo que puede hacer. Me dejó impresionado porque cando llegué al Perú escuché comentarios sobre sus inconvenientes en su vida y de hecho eso le ha afectado en lo profesional. Más allá de eso, en lo laboral, nunca llegó al set de grabación sin su letra aprendida

Hace años, una actriz lo llamó puerta por su actuación, ¿realmente tiene pasta para una telenovela?

A mí no me gusta meterme, pero estamos hablando de seres humanos, quitemos el tema profesional, finalmente Nicola es un ser humano y cada uno tiene su propia cruz y crisis. Yo no aplaudo ni defiendo a nadie, a lo que voy es que hacer comentario en contra de la persona no es un acto amoroso, sino agresivo. Yo no sé qué habrá hecho él para que le digan así. Para una persona que arranca, lo más lógico es que no lo haga bien y le falta mucho.

Al igual que Nicola fuiste chico reality en Colombia, ¿te encasillaron?

Sí. Lo duró fue cuando salí de eso porque en el gremio actoral no eres bien visto. En Colombia son un poco más celosos, aunque tengas fama, eso no te da las facultades para ser un buen actor. Te exigen que se mantengan la actuación en un nivel alto.

¿Y qué hiciste?

Yo vendí todo y dije no seré un chico reality, así que me puse estudiar teatro en Buenos Aires por un año porque quería ser un actor de verdad. La fama te da pantalla para ser conocido, pero no te sostiene en lo que buscas. No me fue fácil para que me vean diferente porque hay un prejuicio de imagen.

¿Consideras que tu carrera actoral está en ascenso porque se acaba de estrenar en Colombia la telenovela ‘La venganza de Analía’?

Esto es una cosa de locos. Estoy en el segundo momento más importante de la carrera porque el primero fue cuando salí de un reality (‘Protagonistas de novela’) y todos me conocían. En estos último años se me disparó la carrera con papeles protagónicos. En ‘La venganza de Analía’, que ya se vendió a Netflix, estoy con actores que son vacas sagradas en mi país como Marlon Moreno y Carolina Gómez.

¿Cómo fue la construcción del personaje de Pablo de la Torre?

Como estará metido en temas políticos, porque será el contrincante número uno de Guillermo León Mejía (Marlon Moreno), lo construí teniendo la esencia de Luis Carlos Galán, un político que mataron en Colombia y al expresidente de Uruguay, José Mujica.

¿Cómo manejas el tema de la popularidad?

Ya llevo 20 años en esto y después de tantas cosas no me lo tomo como algo extraordinario, pero el ego siempre estará ahí porque te reconocen lo bueno. El tema es ser consciente de lo que pasa y no creerte. Uno siempre tiene que ser humilde para seguir en esta carrera.

Para tus fans, ¿casado, comprometido o soltero?

Estoy solo hace un año, no se dio por un tema de distancia. Ahora con este confinamiento migo sin nadie, pero estoy tranquilo.

