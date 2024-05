Tras cinco meses entre cuidados intermedios y en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), la cantautora Susana Baca fue dada de alta del hospital Edgardo Rebagliati.

Durante este tiempo, su esposo Ricardo Pereira pidió en más de una ocasión una oración por la artista.

La intérprete de ‘Yo vengo a ofrecer mi corazón’ está nuevamente en su casa de Chorrillos y una enfermera se encargará de los cuidados. La familia guardó reserva sobre el diagnóstico de la cantante, pero en un comunicado refirió que sufría achaques de la edad y “otras enfermedades nuevas e insospechadas”.

“Susanita está mucho mejor, ha recuperado esa característica sonrisa y sus ganas de vivir son muy grandes”, informó el diario Expreso.

Susana Esther Baca de la Colina, más conocida como Susana Baca, posee una exitosa carrera y ha marcado una huella imborrable en la música y la cultura afroperuana, así como en la escena musical internacional.

La cantante, hija de Ernesto Baca, guitarrista, y Carmen de la Colina, nació el 24 de mayo de 1944 en Chorrillos, Lima, y desde temprana edad estuvo inmersa en el mundo de la música.

En febrero declaró: “He pasado casi 40 días aislada en un hospital, no la he pasado bien, entré por una infección y todo se fue complicando en mi salud, estuve en UCI tres veces, he subido y bajado por todos los espacios del dolor y la esperanza, ha sido dura la vida en este tiempo para mí”.

En marzo abandonó la Unidad de Cuidados Intensivos. Así lo dio a conocer su esposo.

“Susanita salió de UCI y está en Cuidados Intermedios. Venció la vida, venció la ciencia, venció la fortaleza, la oración y la fe. Venció la humanidad, vencimos todos los que la queremos; ahora a remar río arriba. Adelante Susanita, artesana del sol”, manifestó el sociólogo.

Susana Baca ha sido galardonada en múltiples ocasiones durante su prolífera carrera, incluyendo los Latin Grammy. ‘María Landó’, incluida en el álbum “The Soul of Black Peru” compilado por David Byrne, catapultó su fama internacionalmente.

Hasta el momento, la intérprete no se ha pronunciado en sus redes sociales.

