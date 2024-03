Pasó la página. Stephanie Valenzuela vuelve al ojo público tras sus últimas declaraciones en el programa ‘La Linares’, la modelo aseguró que perdonó a su expareja Eleazar Gómez , quien le agredió horas después que le pidió matrimonio en el 2020.

La modelo arequipeña no dudó en pronunciarse sobre su mala experiencia junto al actor Eleazar Gómez. “Yo ya eso lo dejé atrás y te juro que desde la misericordia de Dios lo que me ha quitado más peso a mí fue perdonarlo por completo”, empezó diciendo.

“Yo me hice responsable porque sé que esto me pasó porque yo no me supe cuidar, no me supe querer. Esta fue la lección que me ayudó a quererme, a cuidarme y a ser otra persona. Hoy lo agradezco”, aseguró la chica reality.

Valenzuela afirmó que desde hace tres años ese capítulo tormentoso de su vida quedó en el pasado y por ende evita traerlo al presente porque considera que luego de ello hizo cosas más trascendentes dentro de su carrera en México.

Stephanie Valenzuela da detalles de la agresión que sufrió por parte de Eleazar Gómez

Los hechos ocurrieron en la madrugada del jueves 5 de noviembre de 2020 y Valenzuela pudo ser socorrida por los agentes policiales.

Los vecinos de la pareja fueron los responsables de alertar a una patrulla que pasaba por la zona, luego de escuchar los gritos de auxilio de Stephanie Valenzuela en un barrio residencial de la colonia de Nápoles, en CDMX, según fuentes de la Fiscalía General de Justicia.

El periodista Carlos Jiménez publicó en su cuenta de twitter las fotografías de cómo quedó el rostro de Stephanie Valenzuela tras la denuncia de agresión contra Eleazar Gómez.

Sobre cómo se dio la agresión, la modelo relató que empezó en el restaurante. “Yo estaba muy enamorada y pensé que él iba a tomar sus cambios de humor. En el restaurante cambió de humor, no había pasado ni una hora desde que me pidió la mano. Ni siquiera entendí qué pasó, fueron varias cosas. La discusión empezó en el restaurante. Salimos discutiendo de ahí. Llegamos a la casa ya molestos y él tenía el problema de que cuando discutía era por varias horas, siete horas, no me dejaba dormir. Por eso ya había querido dejarlo antes, nunca me había golpeado, nunca pensé que llegaría a este punto. Fue como a las 3:30 de la mañana. Fue horrible sentir que te están mordiendo la cara”, sostuvo en el programa Magaly Tv La Firme.

