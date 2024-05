El exfutbolista Jefferson Farfán siguió revelando momentos íntimos de su vida y de lo que desea en el futuro, entre otras cosas, formar una familia.

La ‘Foquita’, al lado de su amigo y compañero en el podcast ‘Enfocados’, Roberto Guizasola, fueron entrevistado por Verónica Linares donde contaron situaciones de su ámbito personal.

En ese sentido, Farfán retomó el tema de su paternidad, volvió a confirmar que se hizo la vasectomía, pero no descartó que se convierta en padre otra vez, ya que tiene congelados sus espermatozoides.

“Uno nunca sabe lo que pueda pasar más adelante. O sea, si me enamoro, si llega la indicada se lleva la miel”, dijo.

Pero también comentó sobre la posibilidad de enamorarse y formar una familia en el futuro. No lo descartó.

“Podría ser, si se da, bienvenido y si no se da también. Estoy feliz con mis cuatro hijos. Será lo que Dios me mande lo que Dios quiera”, expresó.





Su retiro del fútbol

En otro momento, Farfán recordó cómo le afectó su retiro del fútbol, tras su segundo año en Alianza Lima.

“Yo no imaginé que me iba a chocar de esa manera retirarme del fútbol. En el momento que me retiré al día siguiente me senté en mi cuarto y de la nada se me empezaron a caer las lágrimas y recordé todo lo que había hecho jugando, las alegrías, las tristezas. Lloré media hora”, confesó.





¿Cuánto gana Jefferson Farfán con ‘Enfocados’?

Debido a su inusitado éxito de ‘Enfocados’, el programa América Hoy investigó cuánto dinero le estaría generando este podcast a Jefferson Farfán y, si bien no se puede saber cuánto pagan sus auspiciadores, sí logró presentar un interesante estimado.

De acuerdo a Social Blade, teniendo en cuenta el número de suscriptores y las vistas en promedio que acumula, el aliancista estaría ganando entre 331 dólares a 5 mil dólares al mes por su monetización.

En otras palabras, al año podría ganar en promedio 63 mil dólares al año, según América Hoy, aunque esta cifra podría ir aumentando o disminuyendo de acuerdo al número de sus seguidores.

