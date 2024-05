Se defiende. La periodista Verónica Linares utilizó su red social Instagram para defenderse de los ataques de una vecina de Surco que expuso la tarde del jueves en Amor y Fuego que la conductora bloqueó el acceso al tránsito en un estacionamiento.

“No entiendo por qué la gente es tan bruta y conchuda, que se estacionan y se largan. Estoy asadaza porque siempre me pasa que se estacionan y me bloquean la puerta de mi estacionamiento Veo por la cámara y veo cómo se largan en el parque y se desaparecen”, expresó la mujer contra la periodista.

Y esta fue su defensa: “Quiero decir que yo tengo muchos defectos, pero no soy de ninguna manera una persona abusiva, sinvergüenza, descarada. Que es lo que significa la palabra conchuda; que ha sido utilizada para calificarme en un video que se ha viralizado a través de las redes sociales de manera injuriosa y difamatoria y que algunos medios de comunicación han replicado”.

Verónica Linares le aclara a vecina de Surco

Según dijo, en ningún momento se estacionó al frente del garaje de la mujer y que su camioneta estaba en la entrada de un edificio.

“Entiendo que se han visto sorprendidos ante una supuesta denuncia pública en mi contra. Yo no he obstaculizado ninguna salida de un vehículo, no me he estacionado en la puerta de ningún garaje. El día de ayer acudí a un parque del distrito de Surco, me estacioné en la puerta de un edificio para que mi hijo montara bicicleta y luego me retiré”, explicó, para luego señalar por qué un sereno la abordó.

“Un miembro del serenazgo se acercó ante el llamado de un vecino que es lo que corresponde y luego de verificar que no había ningún problema, se retiró”, afirmó.





Vecina denunció que Verónica Linares le bloqueó la entrada de su estacionamiento y ni le pidió disculpas

