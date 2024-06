Janet Barboza criticó duramente a Sofía Franco tras enterarse que la conductora de televisión revelara que perdonó a Álvaro Paz de la Barra, a quien denunció por maltrato físico.

Inicialmente, Sofía había mencionado no ser una “Pamela López”, en referencia a la esposa de Christian Cueva, conocida por haber perdonado repetidamente a su pareja tras episodios de infidelidad.

Ante esto, Janet no dudó en reaccionar ante la posibilidad de que Franco esté intentando recuperar su relación con Paz de la Barra.

“Las cosas como son. A Pamela López no la hemos visto tirada en el piso con esposas. No la hemos visto en esas circunstancias”, dijo Janet.

La conductora de ‘América Hoy’ subrayó que la situación de Franco era incluso peor que la de López. “Estás peor que Pamela López. A ella no la hemos visto en una comisaría”, añadió Barboza.

Sofía Franco dice “Yo no soy una Pamela López” pero Janet Barboza la parcha: “estás peor que Pamela López. A ella no la hemos visto en una comisaría”. #AméricaHoy 👇🏼 pic.twitter.com/CRnJRKxc8J — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) June 12, 2024





Sofía Franco perdona a Álvaro Paz de la Barra y todo hace pensar en una reconciliación

Hay mujeres que perdonan, olvidan y dan vuelta a la página. Ese es el caso de Sofía Franco, quien ha dejado atrás el pasado tormentoso que vivió con su aún esposo Álvaro Paz de la Barra. Y no solo eso: estaría dispuesta a retomar la relación. O posiblemente, ya está junto a él de nuevo.

La exconductora de televisión se comunicó con ‘América hoy’ y dijo que tanto él como ella “creen en el amor y el perdón”. ¿Reconciliación? Al parecer, sí.

Sofía declaró que ha optado por perdonar al político a pesar de haber sido víctima de agresiones físicas y psicológicas. Incluso, mencionó el traumático episodio de haber sido detenida en una comisaría bajo acusaciones de violencia doméstica.

“Cuando uno perdona ya no retrocede, ni crítica y ni va para atrás… (tu corazón ha perdonado, ¿entonces?)sí, si del daño que nos hicimos y de lo que sucedió y en general porque una pareja es de dos”, expresó.

En qué punto está la relación. Todo habla de una reconciliación. En este momento está priorizando su familia y le reconforta ver que Álvaro está esforzándose por reconstruirla, dijo Franco. Y agregó: “Claro. No es trabajar, es simplemente los hechos, ver cómo él continúa por esa senda, que me gusta. Él tendrá que seguir haciendo sus puntos, felices de la vida y es nuestra vida”.

Con la voz quebrada, dijo: “Álvaro Paz de la Barra no tiene que volver a nacer para que pueda enmendar sus errores, para que pueda levantarse, al igual que me tocó a mí, en su momento difícil. Entonces no creo que haya que sentenciarlo, a él también le ha costado mucho y soy testigo de tantos momentos difíciles que ha pasado él”.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO