Hay mujeres que perdonan, olvidan y dan vuelta a la página. Ese es el caso de Sofía Franco, quien ha dejado atrás el pasado tormentoso que vivió con su aún esposo Álvaro Paz de la Barra. Y no solo eso: estaría dispuesta a retomar la relación. O posiblemente, ya está junto a él de nuevo.

La exconductora de televisión se comunicó con ‘América hoy’ y dijo que tanto él como ella “creen en el amor y el perdón”. ¿Reconciliación? Al parecer, sí.

Sofía declaró que ha optado por perdonar al político a pesar de haber sido víctima de agresiones físicas y psicológicas. Incluso, mencionó el traumático episodio de haber sido detenida en una comisaría bajo acusaciones de violencia doméstica.

“Cuando uno perdona ya no retrocede, ni crítica y ni va para atrás… (tu corazón ha perdonado, ¿entonces?)sí, si del daño que nos hicimos y de lo que sucedió y en general porque una pareja es de dos”, expresó.

En qué punto está la relación. Todo habla de una reconciliación. En este momento está priorizando su familia y le reconforta ver que Álvaro está esforzándose por reconstruirla, dijo Franco. Y agregó: “Claro. No es trabajar, es simplemente los hechos, ver cómo él continúa por esa senda, que me gusta. Él tendrá que seguir haciendo sus puntos, felices de la vida y es nuestra vida”.

Con la voz quebrada, dijo: “Álvaro Paz de la Barra no tiene que volver a nacer para que pueda enmendar sus errores, para que pueda levantarse, al igual que me tocó a mí, en su momento difícil. Entonces no creo que haya que sentenciarlo, a él también le ha costado mucho y soy testigo de tantos momentos difíciles que ha pasado él”.

Sofía pidió a la audiencia más empatía con ella, con Álvaro y con su familia en general.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR