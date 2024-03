Christian Domínguez se encuentra nuevamente en medio del ojo público y es que Shirley Arica confesó lo que era un secreto a voces y que hace varios años tuvieron ‘salidas’, aunque no confirmó que llegaron a tener un romance.

“Salimos, nos conocimos, es algo que pasó hace cuatro años y nada más. La verdad que las Pamelas y los Christian me importan tres hectáreas de brócolis, ja, ja, ja”, reveló la modelo a Trome aunque no precisó el mes exacto.

Lo que llamó la atención es que, en aquella fecha, el líder de la Gran Orquesta Internacional habría estado en una relación con Isabel Acevedo o con Pamela Franco, ya que no estaba soltero.

Al ser consultada por su reunión con Christian Cueva, la ‘Chica realidad’ se mostró incómoda y aclaró que aunque estuvieron en la misma fiesta, nunca pasó algo más que coqueteos por parte del pelotero.

“Tuve una reunión privada con él (Cueva) y otros futbolistas, pero aclarando al público cucufato que encerrona es una reunión donde te diviertes y no pasa nada más, no es que sale una y entra la otra. Solo falta que me caiga un trueno del cielo. Si hubiera pasado algo lo digo, yo no me hago la calzón con bobos, soy deslenguada, pero no mentirosa”, señaló la chica reality.





