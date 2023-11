En la última edición del reality chileno Tierra Brava se vivió un tenso momento cuando tocó elegir a los participantes que abandonarían la casa. Una de las eliminadas fue Shirley Arica, quien acababa de lastimarse la nariz con un fierro y no pudo soportar el dolor por lo que tuvo que retirarse del concurso.

Cuando apenas tenía 40 segundos de iniciado el enfrentamiento entre Arica y Nicole Block, la modelo se golpeó la nariz contra un fierro. Pese a tener la cabeza protegida con un casco, terminó con sangre en el rostro.

Fue la peruana quien decidió no seguir en el reality, pues no soportaba el dolor de cabeza. “Me reventé la nariz”, dijo. La chica reality tuvo una emotiva despedida de su compañero ‘Miguelito’, quien en más de una ocasión le ha declarado su amor.

¿De qué trata ‘Tierra Brava’?

‘Tierra Brava’ es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos conviven en un entorno de campo. Ellos se dividen en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales. Cada semana se elimina a un concursante.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.