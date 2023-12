Sergio Peña vuelve a dar qué hablar por temas alejados a su desempeño en las canchas de fútbol, y es que el deportista ha decidido hablar largo y tendido sobre su situación sentimental y sus más sonados romances, entre ellos con Tepha Loza.

El jugador del Malmö FF de Suecia ofreció una extensa entrevista al espacio digital ‘La Lengua’ y aseguró que no ha tenido una pareja sentimental desde que se separó de su aún esposa Valery Revello. ¿El motivo? Es que no ha encontrado la persona indicada para presentarle a su hija.

“Tengo 3 años soltero, separado de la mamá de mi hija. Uno de los motivos por el cual no tengo relación con alguien es por mi hija. He salido con chicas sí, pero en lo primero que pienso y analizo de una persona, siendo papá, es si es un buen ejemplo para mi hija. Puedes ser linda y ser 10 puntos físicamente, pero tengo una hija. Por ella no he estado con nadie”, expresó Peña.

MIRA: Leslie Shaw dice que siente pena por Korina Rivadeneira por detalle íntimo de Mario Hart

En otro momento, Sergio Peña sorprendió a más de uno al minimizar el corto romance que vivió con Tepha Loza, quien incluso fue considerada como la ‘Novia del mundial’.

“Tuve una relación que duró un mes, creo, no sé, pero nunca conoció a mi hija. No he encontrado a la persona que yo creo que se vaya a llevar bien con mi hija o que compartan la misma casa”, sostuvo Peña, quien reiteró que lleva más de tres años soltero.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: