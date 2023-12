Leslie Shaw y Mario Hart continúan enfrascados en una guerra de dimes y diretes y esta vez, la intérprete de la ‘Faldita’ salió al frente para responderle a su expareja luego que asegurara que fue él quien le recomendó incursionar en el género urbano.

En declaraciones para ‘Magaly TV: La Firme’, la cantante no sólo negó que el conductor de ‘Mande quien mande’ haya sido quien le pidió dejar el rock, sino que además se burló de él por aparentar ser un descubridor de talentos.

“jajajaja no entiendo por qué no se descubre a sí mismo, en verdad uno para descubrir a alguien tiene que estar arriba, para ‘jamonearte’, pero si no eres nadie ¿qué le digo Ferrando? ¿a quién más ha descubierto a ver?”, dijo.

En otro momento, Leslie Shaw no pudo evitar mencionar a Korina Rivadeneyra para burlarse de un detalle íntimo de Mario Hart y es que a la artista no le gustó nada que su ex afirmara que le pidió dejar el rock porque le daba pena que nadie vaya a sus conciertos.

“Pena da él por cosas que no puedo decir en televisión jajajajaja pobrecita Korina (Rivadeneira)”, dijo entre risas la cantante.









