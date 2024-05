Hace unos días, Yahaira Plasencia anunció el estreno de su podcast ‘Hablando con la Yaha’, donde semanalmente presentará a un invitado para entrevistarlo. Muchos seguidores le pidieron a la cantante que invite a Jefferson Farfán, su expareja, y Sergio George se sumó a este pedido.

“Yo también le digo a ella que debería hacerlo porque la gente lo quiere ver. Eso ya pasó, ¿por qué no?. Es show business y ella está ahora en una cosa que hay que traer rating, audiencia y si el público quiere, ella lo hace. Si ya pasó, no pasa nada”, manifestó el productor en ‘América Hoy’.





Sergio George confirma proyecto con Yahaira

El productor, quien recientemente regresó al país, confirmó que su vínculo profesional con la salsera sigue vigente y anunció que será incluida en su próxima producción discográfica.

“En mi cumpleaños aproveché para grabar cosas. Grabé con Wisin y también voy a meter a Yahaira en el disco mío. Ella tiene que pasar tiempo allá (en Estados Unidos)”, concluyó.





“Me dijeron hasta p...”: Yahaira recuerda cómo sufrió por su infidelidad a Jefferson Farfán

La cantante de salsa, Yahaira Plasencia, sorprendió a sus seguidores este martes al lanzar su propio podcast, un espacio en el que abordará temas personales y de interés general junto a invitados del mundo del espectáculo. Para el primer episodio, Plasencia contó con la presencia de Christian Domínguez, en una conversación que rápidamente se tornó reveladora.

Durante el diálogo, Yahaira Plasencia admitió que, al igual que Domínguez, ella también había sido infiel en una relación pasada. Sin mencionar nombres explícitos, la salsera insinuó que se refería a su expareja Jefferson Farfán, con quien mantuvo una relación muy pública. Plasencia confesó que esta infidelidad ocurrió cuando tenía 22 años y ya formaba parte de la farándula local, lo que desató una ola de críticas que la afectaron profundamente.

“Yo en algún momento de mi vida me he equivocado también, fue a nivel nacional. Tenía 22 años en ese momento. Fue complicadísimo porque me dijeron desde p… hasta todo lo que te puedas imaginar. Entré en depresión y caí internada dos meses, fue horrible. Terminó mi relación, tenía a todo un país encima, yo había cometido un error y me juzgaron como si fuera lo peor. Fue complicado”, comentó Plasencia.





