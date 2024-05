¿Viaje y descontrol? Gianfranco Yaipén, actual gerente general de los ‘Hermanos Yaipén’ , fue captado en coquetos con la anfitriona Gloria Cordova en una conocida discoteca en Tarapoto, pese a tener novia.

Las imágenes fueron revelas por el programa ‘Week end’, conducido por el conductor Francisco Arévalo. “Tiene enamorada, Gloria, ¿cómo no vas a saber qué tiene enamorada? Y si sabías por qué le bailas pegadito. Eso no se hace”, empezó diciendo el presentador tarapotino.

"Feliz cumpleaños, mi amor. Un año más juntos. Que todo sea felicidad para ti, hoy y siempre. Te amo hasta la luna ida y vuelta", escribió la joven en su cuenta de Instagram.

El equipo de producción se comunicó con Elissandra Rivera para conocer si aún mantenía una relación amorosa con el empresario tras ser captado con la joven modelo. “No tengo conocimiento de esto, si tienes fotos estoy dispuesta a verlas”, contestó.

“Si sabía sobre el viaje porque se fue por trabajo”, dijo Rivera, quien prefirió no brindar detalles de su relación.













Donnie Yaipén es ampayado ingresando a un hotel junto a una joven de 22 años

En la más reciente emisión de ‘Magaly TV La Firme’ se reveló un escandaloso episodio de infidelidad protagonizado por Donnie Yaipén, hijo del reconocido cantante Javier Yaipén, líder de la reconocida agrupación de cumbia ‘Hermanos Yaipén’.

Las cámaras del programa captaron el momento en que Donnie ingresaba a un hotel en el distrito de Lince, para encontrarse con una joven desconocida, identificada como Yanira Higginson, de 22 años. Según el informe presentado por Medina, el cantante había asistido previamente a una grabación en TV Perú antes de dirigirse al mencionado hotel, utilizando la camioneta registrada a nombre de su esposa y madre de sus tres hijos, Stefani Quijano.

El escándalo alcanzó su punto álgido cuando las imágenes mostraron a Donnie saliendo del hotel aproximadamente una hora y media más tarde, recogiendo el vehículo de su esposa de la cochera y estacionándolo cerca del lugar. Minutos después, la joven Yanira Higginson también abandonó el hotel y se dirigió hacia el vehículo donde Donnie la esperaba. Juntos partieron hacia el distrito de San Miguel, donde el exintegrante de ‘Hermanos Yaipén’ dejó a la joven cerca de un conocido centro comercial.

Sin embargo, el episodio dio un giro inesperado cuando las cámaras registraron cómo la joven intentaba conseguir un taxi sin éxito y regresaba al vehículo de Donnie. Este último la llevó un poco más lejos, donde finalmente la joven tomó un taxi y se alejó del lugar.

El escándalo ha generado una ola de sorpresa y preocupación entre el público, especialmente considerando la reputación de la familia Yaipén en el ámbito musical y social. La revelación de la infidelidad ha provocado especulaciones sobre el futuro de la relación de Donnie con su esposa, Stefani Quijano, y el impacto en la familia Yaipén, que incluye a tres hijos.





Magaly Medina criticó el comportamiento de Donnie Yaipén

La periodista no tardó en comentar sobre el reciente ampay protagonizado por Donnie Yaipén, hijo del famoso cantante Javier Yaipén, en su programa ‘Magaly TV La Firme’. La figura de ATV expresó su opinión sobre el escándalo de infidelidad del joven artista y detalló los acontecimientos que rodearon el ampay.

“Él se fue de los hermanos Yaipén, es hijo de Javier Yaipén, ¿no? De este que también lo agarramos con la ‘Paloma de la guaracha’, ¿no? De tal palo, tal astilla. Y bueno, ahí lo vemos que se fue en la camioneta de la esposa, se va a grabar con su orquesta, se va a grabar al canal 7, y luego sale la camioneta de la mujer y se va hasta el telo”, mencionó la conductora al comenzar su comentario.

Medina explicó la decisión de su programa de no promocionar inicialmente este ampay debido a la menor notoriedad de Donnie Yaipén en comparación con otros miembros de la familia Yaipén. La conductora subrayó que Donnie todavía está iniciando su carrera como solista y está siendo visto en varios programas de televisión.

“Se va al hotel donde lo espera esta chiquilla de 22 años que se va haciendo ‘selfies’ en el taxi mientras llega al hotel. Sale de ahí, se va, él la lleva hasta Plaza San Miguel donde la chica toma su taxi y se va. Miren ustedes. Ahora, claro, nosotros no hemos promocionado este ampay porque Donnie Yaipén no es de los ‘Yaipén’ más conocidos, recién está haciendo carrera como solista y está paseándose por casi todos los programas de televisión en estos momentos. Entonces, por eso es que nosotros hemos dicho, no queremos que se malinterprete, de repente decimos ampay a uno de los ‘Yaipén’ y la gente puede pensar que tenemos un ampay a alguno de los integrantes más conocidos de esa familia”, concluyó Medina.

