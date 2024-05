Miguel Trauco se cansó de las críticas en su contra y decidió responder las fuertes acusaciones de su expareja Karla Gálvez, quien lo acusó de negarse a pagar un viaje escolar de sus hijos.

Según un conductor de televisión de Tarapoto, identificado como Francisco Arévalo, el jugador del Criciúma Esporte Clube de Brasil le envió un mensaje de WhatsApp para defenderse de las acusaciones.

“Panchito, no es que tenga pensamiento antiguo, solo que ya me cansé que me agarren de gil, dice que ella no tiene para pagar un extra en el cole, pero para estar viajando semanalmente a Tarapoto a juerguear sí tiene”, se lee en el mensaje que habría enviado el pelotero.

Pero el tema no quedó ahí y es que Miguel Trauco también reprochó la actitud de la madre de sus hijos de tacharlo como ‘tacaño’, pese a la exorbitante suma que le da mensualmente como pensión de alimentos de sus hijos.

“Tantas madres solteras que les dan 1000 soles de pensión y viven tranquilas. Sin embargo, a la señora 5300 dólares mensuales no le es suficiente”, arremetió el seleccionado nacional.









¿Qué dijo la ex de Miguel Trauco?

Hace unos días, Karla Gálvez la ex del futbolista Miguel Trauco, usó adjetivos de grueso calibre contra el pelotero y lo tildó de ser una persona egoísta por negarse a pagar el viaje escolar de sus hijos.

“Entiendo que no hayas tenido la oportunidad de tener una buena educación, pero no por ello vas a pretender que tus hij@s pasen por lo mismo, o por lo que es peor, que tú creas y les digas que un viaje de estudios solicitado por el cole no tenga ningún beneficio, y solo por no querer pagar. Egoísta, imbécil de m***”, escribió la ex de Miguel Trauco a través de las redes sociales.

Tras la defensa del seleccionado peruano, Karla anunció que iniciará acciones legales luego de afirmar que durante años mantuvo silencio respecto a diversas conductas que han afectado su honor, pero ya no está dispuesta a callar.

“Dejaré todo en manos de la justicia, ya que por muchos años he callado todo tipo de conductas que mellan mi honra. Sin embargo, el abuso y la vulnerabilidad tienen un límite para cualquier mujer que se valora y se respeta como yo”, concluyó.





