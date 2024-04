Donnie Yaipén se encuentra en el ojo de la tormenta, y es que, pese a que reprochó los escándalos amorosos de Christian Domínguez, el músico se convirtió en protagonista de un ‘ampay’ con una mujer de apenas 21 años.









Tras el comunicado del artista, donde minimiza a la joven y deja entrever que fue una situación malintencionada, Yanira Higginson se sentó en el set de Magaly Medina para responderle al cantante y contar detalles de su amorío.

“El único malintencionado fue él en engañar a su esposa y engañarme a mí. (…) ni siquiera revisé su perfil de Instagram. En realidad, fue un ‘good time’ ya que está de moda ”, añadió.

La joven también reconoció que no le preguntó si era casado a Donnie Yaipén y que dio por hecho que era soltero, pero el citarla en un hotel y negarse a estar en lugares públicos empezó a levantar sus sospechas.

Yanira también sacó al fresco al músico y mostró el voucher del yape que le hizo para que pague la reserva del hotel y el taxi por la suma de 350 soles.

Tras confesar que se quedó sorprendida cuando se reveló que la camioneta en la que Donnie la recogió era de su esposa, Yanira dejó mal parado al artista al sostener que no cumplió sus expectativas en la intimidad. “ Me decepcionó (en la cama), creo que eso es lo que ha hecho que no funcione su relación ”, contó la joven.





