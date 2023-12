Mercurio retrógrado sigue haciendo de las suyas. La cantante Nicole Zignago sorprendió a más de uno al confirmar ruptura con la fotógrafa mexicana Fernanda Piña luego de tres años de relación. La hija del compositor Gian Marco reveló que ambas se dieron cuenta de que no podían continuar juntas.

“Tenía una relación hermosa que duró tres años, ya no estamos juntas, pero es muy loco”, empezó diciendo Nicole en una entrevista para el programa de YouTube ‘Cuestión de Cuestionar’.





“Como en ese acompañamiento de elegirte con alguien y puede que en un momento previo de tu vida, previo de ambas vidas, sí se puedan elegir porque están como juntitos y tienen un mismo norte, se proyectan, pero luego es natural el cambiar”, explicó.

La nominada a los Latin Grammy contó que ambas se fueron dando cuenta que su relación iba por caminos diferentes, así que prefirieron terminar su romance.

“La persona va cambiando y creciendo y cada cierto tiempo toca hacer un check. Me pasó que puedes tener un amor infinito por alguien, pero luego volteas al lado, te amo, estuvo divino, pero nos estamos dando cuenta que este camino no se está alineando. Decidimos despedirnos y cada quien sigue su camino. Este año me enseñó mucho la responsabilidad afectiva conmigo y con la otra persona”, agregó.

