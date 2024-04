El cantante mexicano Cristian Castro ha vuelto a ser centro de atención en las redes sociales tras presentar a su nueva novia, Ingrid Wagner, a solo pocas semanas de haber terminado su relación con Mariela Sánchez. Esta situación ha desatado una serie de reacciones de todo tipo entre sus seguidores, quienes no pueden entender cómo el hijo de Verónica Castro puede olvidar tan rápidamente sus relaciones.

A través de su cuenta de Instagram, Cristian Castro compartió una foto en la que aparece junto a Ingrid en el Royal Palace Hall en Londres, demostrándole su amor. La imagen ha generado controversia, ya que el cantante no ha mencionado para nada su última relación con Mariela Sánchez, quien regresó a su país tras la ruptura.

Aunque no se sabe cuánto tiempo llevan saliendo, lo cierto es que esta no es la primera vez que Christian Castro protagoniza este tipo de polémicas con las mujeres con las que se relaciona sentimentalmente. Muchos usuarios en redes sociales han criticado su comportamiento, aunque el cantante parece no darle importancia y trata de ignorar los comentarios negativos.

Cristian Castro presume a su nueva novia. (Captura: Instagram)

Las opiniones en las redes sociales no se han hecho esperar. Están los que critican la actitud de Christian Castro y aquellos que simplemente disfrutan de la situación. “Esos hombres ya no aman, de verdad, pero que goce de la vida”, “Él parece estar siempre muy enamorado y hasta quiere casarse, pero es un verdadero loco, hoy quiere y mañana terminamos”, “Que junte los regalos para cuando se los pida”, fueron algunos de los comentarios expresados por los usuarios.





¿Quién es Ingrid Wagner?

Ingrid Wagner es una abogada y artista plástica que ha captado la atención del cantante. Aunque no es muy conocida en el ámbito público, su relación con Cristian Castro la ha puesto en el foco de los medios. Su cuenta de Instagram, muestra sus viajes por Europa y otras partes del mundo, así como sus obras de arte y momentos con familia y amigos.





