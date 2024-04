Más juntos que nunca. Milett Figueroa sigue dando que hablar en los medios argentinos por su polémica relación con Marcelo Tinelli . Ante ello, la modelo peruana usó sus redes para poner fin a los rumores de separación.

Como se recuerda, la modelo peruana había compartido publicaciones durante su reciente viaje a Argentina, donde se encontraba sin la compañía de su novio, lo que levantó sospechas de una posible ruptura. Sin embargo, ambos pusieron fin a las dudas al compartir una fotografía juntos.

Marcelo Tinelli tomó la iniciativa de compartir una foto al lado de Milett Figueroa, terminando con los rumores de una supuesta separación, el cual venía sonando con fuerza desde hace varias semanas.

La modelo fue la primera en señalar que su relación marchaba bien, pero sus declaraciones eran contradictorias.

El presentador publicó imágenes con la modelo peruana y Yanina Latorre, donde en una de ella colocó: “Las amo, me hacen reír mucho”

Marcelo Tinelli niega crisis con Milett Figueroa.

¿ Marcelo Tinelli le fue infiel a Milett?

La influencer argentina Cande Lecce salió a lanzar acusaciones en contra del conductor Marcelo Tinelli, quien asegura engañó a Milett Figueroa. Según la modelo, aceptó mantener un corto romance con el presentador debido a que él le señaló que su relación con la peruana “era parte del show”.

Lecce comentó que su relación con el argentino comenzó en mayo de 2023 y duró hasta diciembre. Sin embargo, a raíz de la confirmación del romance del conductor con Milett Figueroa, la modelo optó por alejarse.

Ante esta decisión, Tinelli la buscó y le aseguró que que esta cercanía era armada y que todo era parte de una estrategia para vender su programa ‘Bailando 2023′.

“Empezamos a salir desde mayo del año pasado y no sé si puedo decir fecha, pero fue hasta diciembre. Fue una situación muy difícil, pero entendí que fue parte del show” (...) “Eso me decía (que era parte del show). Me daba la intuición a mí como mujer y también lo que veía”, dijo durante una entrevista que le hizo el programa ‘Socios del Espectáculo’.

