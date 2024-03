Han pasado dos meses desde que la modelo Samantha Batallanos puso fin a su relación con el boxeador Jonathan Maicelo, tras denunciarlo por maltrato físico y psicológico. La situación, que tuvo lugar en la puerta de un restaurante en San Isidro, mientras Batallanos intentaba abordar un taxi, ha sido tema de conversación desde entonces.

En una entrevista con el programa Más Espectáculos, Batallanos abordó el estado actual del juicio que enfrenta con Maicelo. Contrario a lo que se especula en los medios, la ex Miss Grand Perú dejó claro que su intención no es ver a Maicelo tras las rejas.

“¿Tú quieres que Maicelo termine en la cárcel?”, le preguntó el reportero. “¡No!, para nada, igual, esto es un proceso que, si bien es cierto, se lleva de manera legal, pero no, esa no es mi intención para nada. Hay castigos iguales, pero no, el tema de la cárcel no es mi intención”, aseguró Batallanos.

La modelo también compartió que ha preferido no involucrarse personalmente en el tema legal debido a las consecuencias psicológicas que puede traer. “Tú sabes que los procesos legales son tediosos, demoran y tienen un curso, ¿no? Está fluyendo tal cual y yo todo se lo dejé al abogado porque yo no tengo la suficiente mentalidad tan fuerte como para estar lidiando con esto”, explicó.

Además, Batallanos confirmó que continúa con terapia psicológica. Sin embargo, fue contundente al expresar que no cree que Maicelo cambie de actitud si no reconoce el problema. “Mientras no se trate el tema psicológico y no vaya a una terapia, este tipo de personas no se da cuenta, ¿me entiendes?, de lo que han hecho, ni realmente de lo que está sucediendo. Por eso, es que a veces lo que yo entendí por qué yo sí estoy llevando terapia psicológica, es que eso es un proceso y es por eso que yo ya no me frustro”, concluyó.





