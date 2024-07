Por segunda vez, vocalista de ‘Los Rebeldes de la Cumbia’, Diego Frank Cruz Tapia, fue denunciado por su expareja, Alicia Astonitas, quien lo acusa de violencia física y abuso sexual.

Cabe mencionar que no es la primera vez que la joven denuncia al intérprete por agresión. Ella hizo una denuncia similar en diciembre de 2023.

“Yo solo lo abrazaba y trataba de calmarlo. Me va a matar, yo me decía: ‘me va a matar’. Con el casco me dio un cabezazo en la boca”, detalló Alicia, quien tema por su vida, en el programa de Magaly Medina.

Durante la transmisión, la joven también reveló que el intérprete ejerció violencia sexual contra ella después de golpearla. Incluso, la mantuvo secuestrada por varios días para que no pueda denunciarlo.

Pese a la gravedad de las lesiones reportadas, la Policía Nacional del Perú (PNP) dejó en libertad al cantante.

La detención de Cruz Tapia ocurrió durante uno de sus conciertos, lo cual causó la sorpresa del público presente.

Poco después de su detención, el intérprete utilizó sus redes sociales para negar las acusaciones: “El que nada debe, nada teme. Yo no le he hecho daño a nadie”, dijo el cantante en su defensa.





No es la primera vez que la agrede

El 13 de diciembre de 2023, la joven acusó al artista de agredirla por presunta violencia física y psicológica en su vivienda en Lambayeque

Pese a que estas acusaciones pusieron en la mira el comportamiento del integrante de Los Rebeldes de la Cumbia, la agrupación decidió perdonarlo y continuar con sus presentaciones como si nada hubiera pasado.

“Nosotros regresamos porque yo creí en su arrepentimiento de haberme agredido. Yo estaba muy confiada en él, pensé que esto ya no iba a pasar”, indicó Alicia.





