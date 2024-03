El cantante de salsa, Josimar sorprendió a sus seguidores tras confirmar que su pareja, María Fe Saldaña, está esperando a su segundo hijo. La noticia fue revelada por el propio artista a través de su historia de Instagram, donde compartió una tierna imagen de ‘pancita’ de su novia.

Con la frase “Y cada día más grande” acompañada de un emoji de biberón, Josimar compartió la feliz noticia con sus seguidores. En la fotografía, se puede apreciar a María Fe Saldaña luciendo un enterizo plomo mientras acaricia amorosamente su barriga con una mano.

Josimar anuncio el segundo embarazo de María Fe Saldaña.





Es importante recordar que en octubre del año pasado se especulaba sobre un posible embarazo de María Fe Saldaña, rumor que en ese momento fue negado por Josimar.

“No. Aún no, todavía no. Si Dios quiere y nos da la bendición, bienvenido sea, pero por el momento no. Tenemos prioridades muy grandes que realizar. Estamos en un país que no es de nosotros y tenemos muchos proyectos que realizar”.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO