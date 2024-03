Tras anunciar que ahora forma parte de América Televisión, Samantha Batallanos recordó en una entrevista que durante su relación con Jonathan Maicelo perdió trabajos en la pantalla chica por culpa del deportista.

La modelo volvió a romper su silencio y contó detalles de la relación tormentosa que tuvo con el boxeador, la cual terminó con denuncias por agresión física y psicológica de por medio.

“Perdí trabajos, porque él no quería que vaya. Él está bloqueado con América Televisión y cuando me invitaban se molestaba, porque yo sí quería ir. Eso me pareció muy egoísta de su parte”, reveló para Trome.

En otro momento, Batallanos reiteró que su denuncia contra Jonathan Maicelo continúa en su proceso y descartó toda posibilidad de retomar su relación amorosa con él.

“No la he retirado (la denuncia), el tema legal sigue, pero le perdoné todo. El castigo es tema de la justicia”, contó la modelo.





