Mientras Angie Arizaga se encuentra más feliz que nunca luego de anunciar su embarazo, nuevas declaraciones de Nicola Porcella la pusieron en medio del ojo público. Y es que el modelo peruano contó detalles de una relación tóxica que vivió en el pasado.

Durante una entrevista en el programa ‘Haz Match’ de Tinder Latam, el exchico reality confesó que se enteró que habría sido víctima de un engaño amoroso en el 2015 gracias a su amigo el ‘Zorro’ Zupe.

“Él me llamó y me dijo: ‘Nicola, yo la fui a buscar y ella había tomado mucho.... no te quiero mentir. Entré al cuarto de uno de esos bungalows y ella estaba echada en la cama sin ropa con alguien’”, relató el amigo de Wendy Guevara.

Nicola agregó además que desde que se enteró del engaño amoroso, su romance con esta persona comenzó a volverse tóxico, y que él también empezó a ‘sacar los pies del plato’.

“Lo hice (lo de revisar el celular) cuando tuve una relación tóxica. Como sabía que ella me estaba engañando, no le revisaba su celular porque tú te quiere creer la mentira (...) Yo sabía que me estaba mintiendo y comenzó mi toxicidad. Como sabía que me hizo una, entonces yo también comencé a ser infiel. Fui muy celoso, ahora trato de estar con chicas que no me saque celos”, añadió el exintegrante de ‘Esto es Guerra’.

Como era de esperarse, muchos usuarios relacionaron estas declaraciones con Angie Arizaga y es que en aquella fecha, Nicola y la modelo peruana tenían un romance bastante mediático debido a sus peleas en la vía pública.









