A finales de julio del 2023, el presentador de ‘Préndete’, Kurt Villavicencio, aseguró que Christian Domínguez ya había engañado a Pamela Franco, pero al no poder demostrarlo tuvo que rectificarse en vivo tras una carta notarial por parte de la expareja de Karla Tarazona.

MIRA: Pamela Franco dijo qué haría si Christian Domínguez la engañaba: “Si me llega a pasar, sí perdonaría”

Sin embargo, con el reciente ‘ampay’ de Domínguez, lo dicho por el conductor de espectáculos podría haber sido cierto debido a que la fecha en la que el deslizó esta información sería posterior al día en el que Mary Moncada, mujer con la que fue ‘ampayado’, asegura haber tenido su primer encuentro con el cumbiambero. Ella señala que lo conoció en junio.

¿Qué dijo ‘Metiche’?

“Yo no entiendo por qué las cámaras no lo ampayan (...) Están yendo por los lugares equivocados, síganlo, yo no más les digo, porque este ya sacó los pies del plato hace rato”, advirtió en esta oportunidad el popular ‘Metiche’.

Además, aseguraba que el conductor de ‘América Hoy’ estaría desesperado por separarse de Pamela Franco.

“Su deseo es separarse de Pamela Franco porque está harto. Esa relación está tibia, tirando para fría”, agregó el amigo de Karla Tarazona, expareja del cantante.

Lo defendía a capa y espada

La también cantante de cumbia aprovechó las cámaras de ‘América Noticias’ para cuestionar la labor periodística del conductor de ‘Préndete’, y le recordó que debería pensar en el impacto que tiene deslizar una supuesta infidelidad del cumbiambero sin tener pruebas.

En esa oportunidad, Pamela Franco se mostró mortificada con las afirmaciones de ‘Metiche’, y le pidió medir sus palabras ya que detrás de cada artista hay niños y toda una familia que se ven afectados por este tipo de noticias.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO