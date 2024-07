Kurt Villavicencio aprovechó el espacio de su programa ‘Todo Se Filtra’ para mostrar en vivo el contenido de un cono de Nubeluz, un objeto de merchandising que ha generado polémica por su precio.

Fiel a su estilo sarcástico, el popular ‘Metiche’ no dudó en criticar el contenido del cono en pleno programa al decepcionarse con lo que contenía.

“Hay un crazy fishing, un jueguito, pretzels, un refresco de fruta, dos mousse, unas papitas, galletas de municiones, chocolatitos, frunas, caramelos, lentejitas, tres paquetes de galletas... ¡¿Qué es esto?! ¡¿Manjar blanco en tubo?! Yo pensé que iba a ser más grande!”, exclamó.

Kurt Villavicencio decepcionado del contenido que le llegó en el cono de Nubeluz que su programa #TodoSeFiltra compró: “esto no llega a 72 soles”. pic.twitter.com/yIVVPVDDkW — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) July 20, 2024

El conductor de televisión hizo una comparación del precio del cono con una piñata y sugirió que el alto precio se debería únicamente a las firmas de las ‘Dalinas’ impresas en el cono.

“Esto no cuesta 72 soles, a lo mucho habrá 25 soles (en el contenido del cono de Nubeluz). El cono vale por las firmas impresas de Alejandra, Lily y Xiomy”, añadió.





Almendra cuenta por qué no estará en la película de ‘Nubeluz’: ¿Qué dijo sobre Mónica Santa María?

En los últimos días, se generó gran expectativa por la película ‘Sube a mi nube’, que se estrena el próximo 19 de setiembre. La cinta contará la historia de Nubeluz, aclamado programa infantil de la década de los 90, cuyo éxito traspasó fronteras.

El filme también abordará el papel que tuvieron las dalinas Mónica Santa María y Almendra Gomelsky, quienes serán interpretadas por las actrices Silvana Cañote y Alessa Esparza, respectivamente.

Ante esto, Almendra Gomelsky explicó en el programa de Ernesto Pimentel, ‘El reventonazo de la Chola’, por qué no estará en la película.

“Ellos me llamaron, antes de pandemia inclusive, que estaban con la idea de realizar esta película. Me contaron un poco de lo que querían hacer, me pidieron la ayuda para la difusión de la película”, reveló.

Además, detalló por qué no aceptó la invitación: “Yo le dije que no estaba interesada, no me interesaba el enfoque que le estaban dando”, sostuvo.





