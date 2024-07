Un duro golpe para los amantes de la moda . Forever 21 confirmó que se va del Perú luego de 10 años de presencia en el mercado peruano. La cadena estadounidense no habría podido recuperar su nivel de ventas prepandemia, sumado a su baja penetración frente a marcas como Zara y H&M.

Forever 21 ingresó al mercado peruano en 2014 con su primera tienda en el centro comercial Real Plaza Salaverry, y poco después inauguró la tienda más grande de la marca en Sudamérica, en el Jockey Plaza. Recientemente, esta última ha cerrado su establecimiento de 3,200 metros cuadrados en el concurrido centro comercial de Surco.

Perú Retail confirma que la cadena está liquidando su inventario con diversas promociones y descuentos de hasta el 50% en su tienda en Jesús María. La liquidación, que podría durar varias semanas, marcará el cierre definitivo de Forever 21 en el país.

¿Por qué Forever 21 se va del Perú?

Forever 21 ha enfrentado una dura competencia en el mercado peruano con gigantes como Zara (España) y H&M (Suecia). Zara actualmente tiene 7 tiendas en Lima, mientras que H&M ha expandido su presencia con 17 tiendas en Lima, Arequipa, Huancayo, Trujillo, Cusco y Cajamarca.

A pesar de haber registrado altos niveles de ventas al ingresar al mercado peruano en 2014, Forever 21 no pudo sostener esta tendencia. La marca sufrió un fuerte impacto debido a la pandemia de COVID-19, la recesión económica y la competencia intensa de otras tiendas y plataformas de comercio electrónico.

Antes de la pandemia, las ventas mensuales por metro cuadrado en tiendas de moda rápida solían oscilar entre US$ 1,200 y US$ 2,000 en períodos de alta demanda. Sin embargo, para 2023, estas cifras se redujeron significativamente a un rango de entre US$ 400 y US$ 420 por m².

De las tres grandes marcas de fast fashion en Perú, Forever 21 fue la más afectada. A finales de 2022, la marca aún no había logrado recuperar sus niveles de ventas prepandemia, a diferencia de sus competencias, lo que aceleró su decisión de cerrar sus tiendas en el país.





Cierre de operaciones incluye también a Colombia y Chile

En febrero de este año, Forever 21 anunció su salida de Chile, cerrando las últimas tres tiendas de las seis que operaba. Recientemente, también se marchó de Colombia, comenzando por su tienda principal en Bogotá con descuentos de hasta el 70%. Se espera que en las próximas semanas cierren las tiendas restantes en Medellín y Bucaramanga.

Con el cierre de sus locales en estos tres países, Forever 21 completará su retirada de Sudamérica.





Crisis financiera afecta a Forever 21

En los últimos años, Forever 21 ha enfrentado severas dificultades financieras a nivel global, resultando en su declaración de bancarrota en Estados Unidos en 2019. Después, la empresa fue adquirida por Authentic Brands Group (ABG) por 81 millones de dólares.

A pesar de los esfuerzos de ABG por revitalizar la marca, los resultados no han cumplido las expectativas. En agosto del año pasado, Shein, el gigante chino de moda en línea, adquirió una participación significativa en Sparc Group, el operador de Forever 21 bajo propiedad de ABG.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

VIDEO RECOMENDADO